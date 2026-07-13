La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito oggi l'arresto di ventitré persone, tra cui imprenditori di lunga data nel settore delle sale giochi e un commercialista. L'operazione ha condotto al sequestro di beni per un valore complessivo che supera i sessanta milioni di euro.

Gli inquirenti ritengono che gli indagati abbiano promosso, costituito e diretto una complessa associazione criminale. Questa organizzazione era dedita al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, all'autoriciclaggio, al trasferimento fraudolento di valori, alla bancarotta fraudolenta e al peculato.

Le accuse sono aggravate dall'applicazione del metodo mafioso, avendo l'associazione favorito attivamente i clan Diomede e Mercante. Tra i soggetti condotti in carcere figurano i titolari delle sale giochi: Alessandro Snidar (51 anni), Antonio Snidar (45 anni) e Massimiliano Snidar (56 anni). Dal 30 aprile 1996, Alessandro e Massimiliano Snidar avrebbero fondato diverse imprese, le cui scritture contabili erano gestite dal commercialista Sergio Petrosino (63 anni), anch'egli ora in carcere per la sua partecipazione all'associazione per delinquere, al riciclaggio e alla bancarotta fraudolenta. Le attività di queste imprese spaziavano dalla gestione di sale gioco e noleggio di apparecchiature d'azzardo all'imposizione di videogiochi nei locali pubblici, sfruttando la forza intimidatrice dei clan.

Le stesse sale giochi venivano utilizzate per riciclare i proventi delle attività illecite dei gruppi mafiosi.

L'indagine e le misure cautelari

L'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Bari, ha portato all'esecuzione di ventitré misure cautelari personali. Il sequestro preventivo di beni ammonta a oltre sessanta milioni di euro. Le indagini coinvolgono più di cento persone, con residenze nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto e Roma. Al vertice dell'associazione criminale sono stati identificati Alessandro Snidar, come promotore e capo del sodalizio, i fratelli Antonio e Massimiliano Snidar, e il commercialista Sergio Petrosino, ritenuto un professionista chiave per il gruppo.

L'organizzazione avrebbe operato per anni nel redditizio settore delle apparecchiature da intrattenimento, incluse le sale VLT e AWP. A tal fine, venivano impiegate società apparentemente lecite per riciclare denaro illecito, occultare patrimoni e reinvestire i proventi delle attività criminali. Anche in questo contesto, l'aggravante del metodo mafioso è stata contestata per i presunti legami con i clan Diomede e Mercante.

I clan mafiosi coinvolti

Il clan Mercante-Diomede, originario di Bari, è un'organizzazione criminale con una presenza consolidata nei quartieri di Carrassi, Libertà, San Paolo e Poggiofranco. Le sue ramificazioni si estendono in diverse località della provincia, tra cui Bitonto, Triggiano, Adelfia, Altamura, Gravina in Puglia e Ruvo di Puglia.

Storicamente, il clan Diomede-Mercante è federato con il clan Capriati, attivo nel Borgo Antico, San Girolamo, Fesca e San Cataldo. Le attività criminali di questi gruppi includono il traffico di stupefacenti, le estorsioni, l'usura, il riciclaggio di denaro e la distribuzione di apparecchiature da gioco e intrattenimento, evidenziando la loro influenza capillare nel territorio.