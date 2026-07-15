A Milano, i rider delle piattaforme di food delivery sono scesi in piazza per chiedere ammortizzatori sociali e un sostegno economico a fronte del blocco delle consegne nelle ore più calde della giornata. La mobilitazione, promossa da Nidil Cgil, ha visto la partecipazione di corrieri di Glovo e Deliveroo, radunatisi in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale.

L'iniziativa segue l'entrata in vigore di un'ordinanza comunale, valida fino a fine settembre, che limita le attività dei rider per la tutela della loro salute durante le ondate di calore.

Questa misura, sebbene necessaria, comporta una perdita significativa di reddito per i lavoratori, che, essendo formalmente autonomi, non hanno accesso agli ammortizzatori sociali tradizionali. Nidil Cgil ha sottolineato che "il blocco delle attività, necessario per tutelare la salute e la sicurezza di chi lavora all'aperto durante le ondate di calore, non può tradursi in una perdita di salario per lavoratrici e lavoratori".

Le richieste dei lavoratori e le criticità delle piattaforme

Durante il presidio, i rider hanno evidenziato l'inadeguatezza delle soluzioni adottate dalle piattaforme. In particolare, è stata criticata la modifica del sistema di retribuzione per singola consegna da parte di Glovo.

I lavoratori hanno riscontrato un appiattimento del valore delle offerte intorno ai tre euro a consegna, indipendentemente dalla lunghezza della tratta, contrariamente all'aumento atteso a seguito delle richieste della Procura.

Andrea Bacchin di Nidil Cgil ha rimarcato le difficoltà nel dialogo con le aziende, mentre Davide Contu di Filt Cgil ha messo in luce l'assenza di un sostegno economico equivalente per i rider colpiti dal fermo. In risposta a questa situazione, è stato proclamato uno sciopero per il 15 luglio, in vista di un incontro sindacale programmato al Ministero del Lavoro per il 16 luglio.

Contesto e iniziative per la protezione sociale

La mobilitazione si è conclusa in largo Cairoli con un'assemblea dei lavoratori e una raccolta firme a sostegno di due leggi di iniziativa popolare promosse dalla Cgil, una per la sanità pubblica e l'altra per i diritti negli appalti.

Il tema della protezione sociale per chi opera nelle consegne tramite piattaforma assume un'importanza crescente, soprattutto in considerazione delle temperature estreme che colpiscono la città con sempre maggiore frequenza.

L'ordinanza anti-caldo del Comune di Milano, in vigore fino a fine settembre, pur rappresentando una misura fondamentale per la tutela dei lavoratori esposti a rischi sanitari, pone al contempo la questione cruciale della compensazione economica per le ore di inattività forzata. Questa problematica rimane al centro delle richieste sindacali e delle attuali trattative.