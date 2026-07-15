Riccardo Rigacci ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di direttore gerente del Geie, il raggruppamento italo-francese che assicura la gestione unitaria del Traforo del Monte Bianco. La notizia è stata ufficializzata nel pomeriggio di ieri, segnando un cambio al vertice di un'infrastruttura di fondamentale importanza per i collegamenti alpini tra Italia e Francia. Il Geie, infatti, unisce e coordina il personale delle società concessionarie italiana (SITMB) e francese (ATMB), con l'obiettivo di garantire il funzionamento efficiente e la sicurezza del tunnel.

Rigacci, ingegnere genovese di 64 anni, ricopriva la carica di direttore gerente dall'aprile 2020. Laureatosi in Ingegneria civile presso l'Università di Genova, vanta una lunga e consolidata esperienza nel settore autostradale, iniziata nel 1989. Nel corso della sua carriera, ha rivestito incarichi di rilievo in società come Spea ed Autostrade per l’Italia, inclusa la direzione del Tronco di Genova. Un elemento di particolare rilevanza è la sua posizione tra i 57 imputati nel processo relativo al tragico crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e che causò la morte di 43 persone. Il procedimento giudiziario, avviato nel luglio 2022, è atteso per la pronuncia della prima sentenza domani, giovedì 16 luglio.

La nuova guida ad interim e gli interventi sul traforo

La direzione del Geie sarà temporaneamente affidata, con un incarico ad interim, a Cédric Petitcolin, che attualmente ricopre il ruolo di capo progetto tecnico e informatico all'interno del raggruppamento. Durante il suo mandato, Riccardo Rigacci si è occupato anche della supervisione di importanti cantieri dedicati al risanamento della volta e dell’impalcato del traforo. Questi interventi strutturali, realizzati negli anni 2024 e 2025, sono considerati tra le opere di manutenzione e ammodernamento più significative intraprese dal tunnel dopo la riapertura seguita ai lavori successivi al grave incendio che lo colpì nel 1999.

Il Geie (Gruppo Europeo di Interesse Economico) del Traforo del Monte Bianco rappresenta l'organismo binazionale incaricato di gestire in maniera coordinata e unitaria l'intera infrastruttura.

La sua funzione è cruciale per assicurare la manutenzione costante, la sicurezza operativa e il regolare funzionamento del traforo, che costituisce una delle principali arterie di collegamento tra l'Italia e la Francia attraverso le Alpi, facilitando il transito veicolare e commerciale.