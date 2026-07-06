Il Tribunale di Rimini ha pronunciato una sentenza di condanna che impone a un uomo di restituire al padre oltre 134mila euro, oltre a interessi legali e spese di giudizio. La decisione è l'esito di una causa civile nata dal trasferimento di 180mila euro, nel settembre 2019, da un conto corrente cointestato tra i due a un conto personale del figlio.

La vicenda ha avuto origine dal deterioramento dei rapporti familiari, in particolare dopo il secondo matrimonio del padre. In questo contesto, il figlio ha effettuato quattro bonifici dal conto condiviso: tre da 50mila euro e uno da 30mila euro.

In giudizio, l'uomo non ha negato i trasferimenti, ma ha sostenuto che parte del denaro gli spettasse o che le operazioni fossero state compiute nell'interesse del genitore. A sua difesa, il figlio aveva dichiarato di aver gestito l'attività alberghiera di famiglia, occupandosi di prenotazioni online e promozione web, ritenendo di avere diritto a una quota dei dividendi della società di cui il padre era l'unico socio.

Le motivazioni della condanna e il principio della cointestazione

Il Tribunale ha respinto le argomentazioni del figlio, accertando che le somme sul conto cointestato provenivano quasi interamente dalle risorse personali del padre. Queste includevano il versamento iniziale, la liquidazione di una polizza assicurativa, la pensione di vecchiaia e i dividendi della società.

È stato inoltre evidenziato che il figlio non ricopriva alcun incarico formale nella gestione dell'attività e che il marketing era affidato a collaboratori esterni. L'attività svolta dal figlio è stata qualificata come normale collaborazione familiare, senza alcun accordo compensativo che potesse giustificare la pretesa sulle somme.

Un aspetto centrale della sentenza riguarda la cointestazione del conto corrente. Richiamando la consolidata giurisprudenza della Cassazione, il Tribunale ha ribadito che la cointestazione permette di operare con la banca, ma non attribuisce automaticamente la comproprietà delle somme. Nei rapporti interni tra i cointestatari, è determinante chi abbia effettivamente versato il denaro. La corte ha quindi stabilito che il figlio deve restituire al padre oltre 134mila euro, più interessi e spese legali, ribadendo che la titolarità dei fondi prevale sulla mera disponibilità bancaria.