Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato l'imminente pubblicazione della gara per la progettazione ufficiale del nuovo Policlinico Umberto I di Roma. L'iniziativa, che segna un passo cruciale per la modernizzazione della sanità capitolina, è stata presentata durante l'inaugurazione del reparto di terapia intensiva ad alto biocontenimento presso la stessa struttura ospedaliera.

Rocca ha dettagliato il percorso amministrativo, spiegando che il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) è in fase di finalizzazione da parte del gruppo di lavoro coordinato dall'Agenzia del Demanio.

Una volta ottenuto il via libera dal Corepaco, il comitato regionale preposto alla tutela dei Beni Culturali, si procederà con la programmazione e la successiva pubblicazione del bando. "Appena esce il Dip pubblicheremo la gara", ha affermato il presidente.

La fase di progettazione, stimata in otto mesi, sarà seguita da una gara internazionale per la costruzione dell'intera opera. L'investimento previsto per la sola progettazione del nuovo Policlinico Umberto I supererà i 50 milioni di euro. Il progetto ambizioso mira a una radicale trasformazione dell'attuale complesso ospedaliero, prevedendo il passaggio dagli oltre cinquanta edifici esistenti a un unico monoblocco, strategicamente posizionato su viale dell’Università, e l'integrazione di un campus universitario.

Un progetto innovativo per la sanità e la ricerca

Il piano, sviluppato dall'Università La Sapienza con il coinvolgimento delle istituzioni competenti, si propone di realizzare una struttura all'avanguardia, caratterizzata da efficienza e sostenibilità, sia sul piano ambientale che economico. Il nuovo monoblocco è destinato a concentrare tutte le aree di degenza, ad eccezione della pediatria che avrà un polo dedicato, le specialità mediche e chirurgiche, organizzate in camere a due posti letto complete di tutti i servizi sanitari. Saranno inoltre implementati un nuovo pronto soccorso, un sistema rinnovato di accettazione-accoglienza, e spazi moderni per la diagnostica per immagini e il poliambulatorio.

L'intervento non si limiterà agli interni, ma includerà una significativa riqualificazione degli spazi esterni. Saranno create ampie aree verdi, percorsi pedonali, cortili attrezzati e tetti verdi, con l'obiettivo di favorire la socialità e il benessere dei pazienti e del personale. Un'altra componente fondamentale del progetto è la riconversione dei padiglioni storici, che diventeranno parte integrante del campus universitario, ospitando spazi per studenti, attività di ricerca, servizi e residenze. L'opera complessiva ha un valore stimato di circa un miliardo di euro.

Il presidente Rocca ha enfatizzato la portata dell'iniziativa, definendola "una svolta storica". Ha inoltre sottolineato come questo progetto sia fondamentale per valorizzare l'eccellenza del policlinico più antico d'Italia, proiettandolo verso un futuro di cura, conoscenza e ricerca.

Le tappe verso il Policlinico del futuro

La pubblicazione della gara per la progettazione è attesa entro la fine di settembre, con una fase di sviluppo che si estenderà per otto mesi. Successivamente, verrà indetta la gara internazionale per la costruzione della nuova infrastruttura. Il completamento dei lavori è previsto tra la fine del 2030 e l'inizio del 2031. L'ambizione è quella di restituire al Policlinico Umberto I la sua dimensione di "città giardino", un luogo dove la cura, l'incontro e la conoscenza possano prosperare in un ambiente moderno e funzionale.