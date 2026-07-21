Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, ha riaperto la storica gioielleria di famiglia a Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese, affiancata da una delle figlie. La riapertura del negozio, presente dal 1980, avviene in un momento di grande difficoltà per la famiglia, con il marito detenuto nel carcere di Bollate.

La signora Sandrone ha raccontato di aver fatto visita al marito, esprimendo il suo profondo disagio per la situazione: “Ieri ho visto mio marito, siamo riusciti a stare insieme tre ore. Compatibilmente con il carcere sta bene. Dico solo che è assurdo che una persona di 72 anni, che ha sempre lavorato, debba subire una cosa del genere.

Siamo qui dal 1980, non è una cosa normale. Mi sembra di vivere in un brutto, bruttissimo sogno. Però spero che molto presto possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere”.

La visita è avvenuta mentre Mario Roggero si trova al terzo giorno di detenzione, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. La moglie ha confermato che le condizioni di salute del marito sono compatibili con l'ambiente carcerario.

L'incontro in carcere e le reazioni

Nel carcere di Bollate, la moglie e le loro quattro figlie hanno potuto trascorrere circa quattro ore con Mario Roggero. All'uscita, Mariangela Sandrone ha rassicurato sulle condizioni del marito: “Mario sta bene, è tutto a posto.

L’ho trovato tranquillo e mi ha fatto una buona impressione, sta bene compatibilmente con l’ambiente”.

Interpellata dai giornalisti, la donna ha scelto di non aggiungere ulteriori commenti sul tema della grazia, su cui si era già espressa nei giorni precedenti. Ha risposto brevemente anche in merito alla solidarietà ricevuta da Elon Musk, limitandosi a dire: “Addirittura...”. L'incontro con i cronisti si è concluso bruscamente quando una delle figlie, interrompendo le domande, ha affermato con decisione: “È più che sufficiente, basta. Basta, visto che travisate le parole...”.

La visita della delegazione istituzionale

Sempre nella stessa giornata, è stata annunciata una visita al carcere di Bollate da parte di una delegazione di Fratelli d’Italia del Consiglio regionale della Lombardia.

La delegazione sarà guidata da Alessia Villa, presidente della commissione Speciale Tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari del Consiglio regionale.

Con lei saranno presenti anche i consiglieri regionali Chiara Valcepina, Giacomo Zamperini e Michele Schiavi. La presenza di questa rappresentanza istituzionale evidenzia l'attenzione verso le condizioni di detenzione e i diritti dei detenuti, in un caso che ha suscitato notevole risonanza pubblica come quello del gioielliere Mario Roggero.