Un sit-in di solidarietà è stato organizzato da militanti di Futuro Nazionale davanti alla Corte di Cassazione a Roma il 15 luglio 2026. L'iniziativa, accompagnata da striscioni con slogan come "La difesa è sempre legittima", "Super Mario" e "Io sto con Roggero", si è svolta in concomitanza con l'udienza cruciale per Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane (Cuneo) è stato condannato in appello a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al suo negozio, avvenuto il 28 aprile 2021.

Il caso Roggero ha generato un ampio dibattito pubblico e politico, catalizzando l'attenzione di numerosi esponenti del centrodestra che hanno espresso vicinanza all'imputato.

Tra questi, il vicepremier Matteo Salvini ha più volte ribadito il principio che "la difesa è sempre legittima". Anche figure come il generale Roberto Vannacci e il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani hanno manifestato il loro sostegno, partecipando a eventi pubblici indossando magliette con la scritta "Siamo tutti Roggero".

La dinamica della rapina e l'iter giudiziario

La vicenda risale al pomeriggio del 28 aprile 2021, quando tre uomini con il volto coperto irruppero nella gioielleria di Roggero. Armati di un coltello e di una pistola che si rivelò essere un'arma giocattolo, minacciarono il gioielliere, la moglie e la figlia, impossessandosi di gioielli e denaro prima di fuggire dal retro del negozio.

Roggero, afferrato un revolver custodito sotto il registratore di cassa, inseguì i rapinatori all'esterno ed esplose diversi colpi d'arma da fuoco mentre tentavano di allontanarsi in auto. Due dei malviventi, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, persero la vita, mentre Alessandro Modica rimase ferito a una gamba ma riuscì a dileguarsi.

La ricostruzione processuale ha evidenziato che i colpi mortali sarebbero stati esplosi quando i rapinatori erano già in fuga e, di conseguenza, non rappresentavano più una minaccia immediata. La Procura ha sostenuto che l'azione di Roggero non fosse una reazione difensiva, bensì un'iniziativa intrapresa quando il pericolo per l'incolumità delle vittime era ormai cessato.

Tale tesi è stata accolta sia dal Tribunale che dalla Corte d'Assise d'Appello, che hanno riconosciuto la responsabilità di Roggero per omicidio volontario e tentato omicidio. La pena, inizialmente di 17 anni, è stata ridotta a 14 anni e 9 mesi di reclusione grazie al riconoscimento di alcune attenuanti.

L'attesa per la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione è ora chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato contro la sentenza d'appello. Il caso continua ad alimentare un acceso dibattito sulla legittima difesa in Italia. Roggero ha sempre sostenuto di aver agito per proteggere sé stesso e la propria famiglia, presenti in gioielleria durante la rapina. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, acquisite agli atti del processo, hanno fornito una documentazione dettagliata dell'intera sequenza degli eventi.

Il sit-in odierno davanti alla Suprema Corte si inserisce in una serie di manifestazioni di sostegno organizzate negli ultimi mesi a favore del gioielliere, con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento della legittima difesa e una revisione della condanna. La decisione definitiva della Suprema Corte è attesa per la giornata del 15 luglio 2026.