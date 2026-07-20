Il 20 luglio 2026, il Molise è stato interessato da incendi che hanno colpito le aree tra Campobasso e Ferrazzano e la zona di Tufara. A Tufara, alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, anche con il supporto di un elicottero, per domare le fiamme.

Le possibili cause degli incendi sono riconducibili alla siccità e al vento forte che hanno caratterizzato la giornata, favorendo la rapida propagazione dei roghi. Le autorità hanno agito rapidamente per contenere i danni e proteggere i residenti, specialmente nelle aree minacciate dalle fiamme.

Dati sugli incendi in Molise nel 2025

Il fenomeno degli incendi ha mostrato un incremento nel 2025. In quell'anno, in Molise, sono stati bruciati 188 ettari di territorio, con un aumento di 36 ettari rispetto al 2024. Ciò evidenzia una crescente vulnerabilità della regione agli incendi.

Precedenti interventi e minacce al territorio

Un altro vasto incendio aveva interessato il Molise il 21 giugno 2026, nelle campagne tra Lucito e Castelbottaccio. Le fiamme hanno distrutto campi coltivati a grano e orzo. Numerosi mezzi dei Vigili del fuoco, con un elicottero proveniente da Pescara, sono intervenuti.

L'incendio aveva minacciato un impianto eolico con diciassette pale, attivo da quasi vent'anni. Vigili del fuoco, Carabinieri e Carabinieri forestali hanno collaborato per proteggere le installazioni.

Il vento, inizialmente utile per il contenimento, si è poi intensificato, riattivando i focolai e rendendo necessario un ulteriore intervento. Sebbene le abitazioni non siano state coinvolte, i terreni agricoli hanno subito danni.

La sinergia tra Vigili del fuoco, Carabinieri e Carabinieri forestali è stata cruciale per la gestione di queste emergenze e la protezione del territorio molisano.