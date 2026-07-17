L'incendio che sta interessando Nocera Umbra, in particolare le zone di Case Basse, Aggi e Bagnara, è ancora attivo. Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta con l'impiego di numerose risorse a terra e aeree. Sul posto sono impegnate due squadre dei vigili del fuoco di Perugia, con un totale di 12 unità e cinque mezzi. A supporto, operano anche due squadre dell'Agenzia forestale regionale e un'Unità di comando locale (UCL) dei vigili del fuoco, coordinata da un funzionario dedicato.

Mezzi Aerei e Interruzioni di Servizi Essenziali

Per fronteggiare l'avanzamento del rogo, sono stati mobilitati tre Canadair e un elicottero del reparto volo di Arezzo dei vigili del fuoco, le cui attività sono coordinate da due direttori delle operazioni di spegnimento (DOS).

La gravità della situazione ha richiesto la parziale chiusura della statale 361 nel tratto compreso tra Case Basse e Bagnara. Inoltre, si è resa necessaria l'interruzione delle linee elettriche di media tensione, in collaborazione con E-distribuzione. I vigili del fuoco avvertono che potrebbero verificarsi disagi a causa di questa disalimentazione, con il ripristino previsto non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno.

Situazione negli Altri Fronti e Impatto Idrico

Parallelamente all'emergenza di Nocera Umbra, a Costacciaro l'incendio risulta in fase di bonifica, con la presenza di un DOS dei vigili del fuoco e due squadre dell'Agenzia forestale regionale, supportate da un elicottero della Regione Marche.

Anche a Baiano di Spoleto, il rogo è sotto controllo e in fase di bonifica, con una squadra dei vigili del fuoco (cinque unità e due mezzi), una squadra dell'Agenzia forestale regionale e un DOS sul posto.

L'emergenza ha avuto ripercussioni anche sui servizi idrici. Umbra Acque ha informato che l'interruzione della fornitura di energia elettrica agli impianti idrici di Bagnara e San Giovenale, indispensabile per le operazioni di spegnimento, sta causando mancanze d'acqua nei centri storici di Perugia e Assisi. Il personale operativo di Umbra Acque è già al lavoro per installare gruppi elettrogeni, con l'obiettivo di ripristinare il regolare servizio idrico indicativamente entro l'ora di pranzo.

Il servizio di Pronto Intervento di Umbra Acque rimane attivo 24 ore su 24 per ogni necessità.

Coordinamento Regionale e Appello alla Cautela

Complessivamente, in Umbria, sono cinque i mezzi aerei della flotta impiegati sui diversi fronti degli incendi: quattro Canadair e un elicottero. Le operazioni coinvolgono un sistema articolato di professionalità, tra cui vigili del fuoco, squadre dell'Agenzia forestale regionale e carabinieri forestali, tutte coordinate dai direttori delle operazioni di spegnimento e dalla Sala operativa unificata permanente. Gli incendi hanno interessato anche le aree di Scheggia e Pascelupo e il territorio del Parco regionale del Monte Cucco, caratterizzate da zone particolarmente impervie e difficili da raggiungere via terra.

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha espresso profonda gratitudine a tutti gli operatori impegnati senza sosta: vigili del fuoco, operatori dell'Agenzia forestale regionale, personale della Sala operativa, piloti ed equipaggi dei mezzi aerei, carabinieri forestali, forze dell'ordine, Protezione civile, associazioni di volontariato, sindaci e amministratori locali. Ha inoltre ringraziato le comunità dei territori interessati per la loro collaborazione e il senso civico dimostrato. La Regione continuerà a monitorare la situazione e ad assicurare il supporto necessario. È fondamentale, in queste ore, evitare qualsiasi comportamento che possa provocare nuovi incendi e segnalare immediatamente ogni principio di rogo. Si ricorda che l'incendio costituisce un grave reato contro l'incolumità pubblica, con pene che prevedono la reclusione commisurate alle diverse tipologie di fatti.