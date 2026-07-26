Un incendio devastante ha completamente distrutto il Mabita VI, uno yacht di 16 metri, nella tarda serata di sabato 25 luglio 2026, presso il porto turistico di Portosole a Sanremo. L'imbarcazione, ormeggiata a un molo interno, è stata avvolta da fiamme intense che hanno generato una densa colonna di fumo nero, visibile distintamente da Pian di Nave, dove era in corso l'evento "La Notte dei Fiori", e dalle zone collinari della città. Fortunatamente, al momento del rogo, lo yacht era vuoto e non si sono registrati feriti, scongiurando conseguenze peggiori.

Intervento immediato e coordinato dei soccorsi

La risposta dei soccorsi è stata immediata e decisiva. Gli ormeggiatori di Portosole hanno agito con prontezza, trainando lontano le imbarcazioni vicine per evitare la propagazione delle fiamme. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute rapidamente, domando il rogo in pochi minuti e mettendo in sicurezza l'intera area. Un consistente dispositivo di soccorso ha incluso anche pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, oltre a personale sanitario con un'ambulanza. L'efficacia e la rapidità dell'intervento hanno impedito che l'incendio si estendesse ad altre unità navali o alle infrastrutture portuali.

L'area è stata monitorata fino a oltre le due di notte per garantire la completa sicurezza.

Danni circoscritti e indagini in corso

Il Mabita VI è risultato completamente carbonizzato, con tutti i documenti a bordo irrimediabilmente distrutti. Il bilancio dei danni è rimasto circoscritto esclusivamente allo yacht, senza coinvolgere altre imbarcazioni o le strutture del porto, grazie alla professionalità e rapidità dei soccorritori. Le cause dell'incendio rimangono sconosciute e oggetto di indagine. La Capitaneria di Porto sta conducendo accertamenti per chiarire l'origine del rogo, determinare il punto esatto di innesco e valutare l'entità dei danni. Le verifiche tecniche mirano a ricostruire la dinamica dell'accaduto e a fornire risposte su questo grave episodio.