Un vasto incendio ha interessato un'area di bosco e sottobosco in prossimità del Bosco di San Francesco ad Assisi, scatenando un'ampia mobilitazione di forze per il suo contenimento. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente ardue, ostacolate dalla morfologia impervia del terreno e dalle forti raffiche di vento che hanno alimentato e favorito la rapida propagazione delle fiamme. L'accesso dei mezzi di soccorso via terra è stato ulteriormente complicato dalla presenza di un'unica strada carrabile, rendendo non tutte le aree del fronte del fuoco facilmente raggiungibili.

Sul luogo dell'incendio sono intervenute prontamente quattro squadre dei vigili del fuoco, affiancate da una squadra dell'Agenzia Forestale Regionale. Queste unità sono state impegnate senza sosta nel contenimento attivo del fronte del fuoco. Per far fronte all'evoluzione del rogo e supportare le squadre già operative, ulteriori unità di supporto sono state inviate sul posto, rafforzando il dispositivo di emergenza. Il personale di coordinamento ha mantenuto un monitoraggio costante e attento della situazione, per valutare l'andamento delle fiamme e dirigere al meglio le risorse.

Le complesse operazioni di soccorso e le priorità

L'obiettivo prioritario stabilito per le squadre di soccorso è stato duplice: da un lato, lo spegnimento della vegetazione in fiamme e, dall'altro, il presidio e la messa in sicurezza delle infrastrutture considerate vulnerabili presenti nella zona circostante.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla protezione delle abitazioni civili e di un convento situati nelle vicinanze, che, al momento dell'intervento, non erano stati ancora raggiunti dalle fiamme. La complessità delle operazioni è stata accentuata dalla già menzionata difficoltà di accesso al sito e dalla persistenza del vento, fattori che hanno reso ogni manovra più impegnativa.

Secondo le prime informazioni raccolte sul campo, l'innesco dell'incendio sembrerebbe essere riconducibile a un palo elettrico in corto circuito, un'ipotesi che sarà verificata nelle fasi successive. I vigili del fuoco sono stati operativi dalle ore 21 per domare completamente il rogo. Una volta concluse le delicate operazioni di spegnimento, le squadre procederanno con la fase di messa in sicurezza e la successiva bonifica dell'area interessata, per prevenire eventuali riprese e ripristinare le condizioni di sicurezza ambientale.

Il contesto territoriale e l'intervento delle autorità locali

La zona colpita dall'incendio si estende in aperta campagna. Le verifiche iniziali hanno permesso di accertare che, fortunatamente, nessuna abitazione è risultata direttamente coinvolta dalle fiamme, smentendo le prime ipotesi che avevano paventato un rischio per le strutture residenziali. Sul luogo dell'incendio è giunto anche il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, per seguire da vicino l'evolversi della situazione. Il primo cittadino ha espresso un giudizio positivo sull'operato, dichiarando che la situazione è stata posta sotto controllo grazie all'intervento tempestivo ed efficace dei vigili del fuoco e dell'Agenzia Forestale Regionale, che hanno così potuto scongiurare il peggio e limitare i danni.

Il monitoraggio della situazione prosegue senza interruzioni, con l'obiettivo primario di garantire la massima sicurezza sia per le persone che per le infrastrutture presenti nella zona circostante il Bosco di San Francesco, in attesa del completo ripristino della normalità.