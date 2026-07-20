Un incendio divampato la mattina del 19 luglio 2026 nel campo nomadi del rione Japigia a Bari ha lasciato senza alloggio una ventina di persone di etnia rom. Il rogo ha completamente distrutto le baracche in cui risiedevano. Il Comune di Bari ha prontamente comunicato la situazione dopo un sopralluogo tecnico del Coc, il Centro operativo comunale, che ha confermato la messa in sicurezza dell'area.

Tutte le persone colpite hanno trovato una sistemazione temporanea nelle tende attrezzate messe a disposizione dalla Protezione civile regionale. Il campo nomadi di Japigia ospita circa sessanta persone, di cui quindici minorenni.

L'assistenza è stata garantita da una rete di supporto che include i volontari della Protezione civile comunale, gli agenti della Polizia locale, gli addetti del Pronto intervento sociale del Comune e i membri dell’associazione In.con.Tra. Quest'ultima ha distribuito colazione, pranzo, biancheria intima e beni essenziali per le necessità immediate.

Assistenza e la solidarietà della comunità

Michele Tataranni, presidente di In.con.Tra, ha evidenziato la collaborazione: “In questo momento di emergenza ci stanno aiutando anche gli scout della compagnia Rovereto”. I volontari hanno offerto un pasto caldo (pasta e fagioli, carne con purè di patate e gelato) a chi ha perso la propria abitazione. Oltre all'assistenza igienico-sanitaria, sono stati donati giochi ai bambini, ancora spaventati.

Tataranni ha voluto sottolineare la risposta positiva della cittadinanza: “La cittadinanza risponde e sta aiutando questa comunità”, ha affermato, rispondendo a chi, sui social, aveva espresso dispiacere per l’assenza di vittime. “La vera Bari si sta stringendo attorno a chi è in difficoltà”, ha concluso con fermezza.

L'intervento delle istituzioni e il riconoscimento del campo

L'assessore al Benessere e ai Diritti civili di Bari, Michelangelo Cavone, ha ribadito l'importanza del sostegno, ricordando che il campo rom è censito e riconosciuto dall'amministrazione comunale. Ha sottolineato che è abitato da persone che lavorano e bambini che frequentano la scuola. Cavone ha espresso sollievo per l'assenza di vittime: “Per fortuna non si sono registrati né morti né feriti”.

L'incendio ha interessato cinque unità abitative e, dopo la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, gli abitanti potranno fare ritorno nel campo. Le famiglie che hanno perso l'abitazione sono state temporaneamente alloggiate nelle tende della Protezione civile. In collaborazione con operatori del Pronto intervento sociale e volontari di In.con.Tra, sono stati distribuiti pasti, beni di prima necessità e peluche ai bambini, scossi dall'evento.

La Protezione civile regionale ha giocato un ruolo cruciale fornendo le tende attrezzate per l'accoglienza temporanea, mentre il Coc, Centro operativo comunale, ha coordinato tutte le operazioni di messa in sicurezza dell'area e di assistenza agli abitanti.

La sinergia tra l'associazione In.con.Tra e gli scout della compagnia Rovereto è stata fondamentale per la distribuzione di pasti e beni essenziali, oltre a offrire un prezioso supporto emotivo ai bambini coinvolti nell'emergenza. Questo impegno congiunto ha gestito l'emergenza con efficacia e umanità.