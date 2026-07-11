A Roma, dopo diciotto anni di attesa e un cantiere fermo, il sindaco Roberto Gualtieri ha finalmente inaugurato il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia. L'opera, parte del Piano Urbano Parcheggi (Pup), è stata completata grazie alla convenzione per la concessione del diritto di superficie con le società Co.ge.s.a.s. s.r.l. e D.s. Park Nove S.r.l. Unipersonale.

La struttura, strategicamente posizionata tra ponte Regina Margherita, via Luisa di Savoia e Ponte Nenni, si sviluppa su due livelli interrati e offre un totale di 156 posti auto.

Questi sono distribuiti in 47 box pertinenziali (di cui uno doppio), 46 stalli pertinenziali e 62 stalli destinati alla sosta a rotazione. L'illuminazione dell'area soprastante e del Lungotevere è stata curata da Areti, con l'installazione di 19 nuovi lampioni per l'area pedonale e 16 lampioni stradali sospesi.

Il sindaco Gualtieri ha espresso grande soddisfazione: “Oggi restituiamo alla città un’opera attesa da troppo tempo, chiudendo una vicenda che per diciotto anni ha rappresentato un simbolo di ritardi e incompiute. Con l’apertura del parcheggio e il ripristino della piena viabilità su Ponte Nenni e nell’ultimo tratto del Muro Torto, miglioriamo concretamente la circolazione in un quadrante strategico di Roma, offrendo nuovi posti auto a servizio di residenti e utenti del trasporto pubblico e rendendo più fluidi gli spostamenti tra Prati, Flaminio e il centro.

È un intervento che si inserisce nella nostra strategia per una mobilità sempre più intermodale e sostenibile e che, allo stesso tempo, restituisce ai cittadini uno spazio urbano riqualificato, con una nuova terrazza-giardino pensata per essere vissuta.”

L'impatto sulla città e gli investimenti

L'intervento include la realizzazione di una nuova terrazza-giardino sopra il parcheggio, pensata per la fruizione cittadina. L'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha definito il progetto “un successo per tutta la città e la fine di un incubo burocratico durato 18 lunghi anni”. Patanè ha evidenziato l'impegno dell'amministrazione nel superare gli ostacoli che avevano bloccato il cantiere, sottolineando come si restituisca ai romani un'infrastruttura strategica, moderna e indispensabile per il parcheggio in una delle zone più centrali di Roma.

La realizzazione del parcheggio ha comportato investimenti privati significativi: oltre 7 milioni e 800 mila euro per la parte pertinenziale e 3 milioni e 700 mila euro per la sosta a rotazione. La gestione dei box e degli stalli pertinenziali avverrà in diritto di superficie per 90 anni.

La lunga storia di un cantiere incompiuto

La storia di quest'opera affonda le radici nella giunta di Walter Veltroni, con un progetto iniziale che prevedeva 340 posti auto e 40 per le moto, poi ereditato da Gianni Alemanno. Tuttavia, la scoperta di un grande collettore fognario durante gli scavi ha imposto una drastica revisione del progetto e la successiva sospensione dei lavori, prolungando l'attesa per quasi due decenni.

Per anni, l'area del cantiere era stata un simbolo di degrado urbano, trasformandosi in una discarica a cielo aperto con insediamenti abusivi. I residenti del comitato Flaminio hanno a lungo lamentato la situazione, che includeva anche la presenza di mezzi AMA con miasmi nauseanti, al punto che nel 2012 le ambasciate dell'Uruguay e della Colombia vicine avevano smesso di organizzare ricevimenti ufficiali. Il completamento dell'opera non solo migliora la viabilità, specialmente il collegamento tra Prati, Flaminio e il centro, ma restituisce anche uno spazio urbano riqualificato ai cittadini, offrendo nuove opportunità di sosta per residenti e utenti del trasporto pubblico.