Un tragico incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 47 anni il 23 luglio 2026, nella zona Romanina – Tor Vergata a Roma. L'uomo è deceduto durante la manutenzione di una macchina spazzatrice. L'evento si è verificato nel piazzale esterno di una ditta in via Orazio Raimondo. I supporti del mezzo avrebbero ceduto, provocando lo schiacciamento del lavoratore.

Interventi e accertamenti

I soccorritori, giunti sul posto, hanno purtroppo constatato il decesso dell'operaio. Per le indagini, sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tor Vergata, il personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), dell'Asl e dell'Ispettorato del lavoro della Procura di Roma.

La salma è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata per l'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria. Le prime verifiche hanno confermato la regolarità della posizione assicurativa e previdenziale del lavoratore.

Sicurezza sul lavoro: il ruolo degli enti

L'intervento congiunto delle autorità evidenzia la serietà dell'accaduto. Lo Spresal, servizio delle Aziende Sanitarie Locali, vigila e si occupa della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. In casi gravi, il personale dello Spresal accerta le dinamiche, verifica le norme di sicurezza e collabora con forze dell'ordine e Ispettorato del lavoro. Questa sinergia è cruciale per le indagini.

La presenza coordinata di carabinieri, personale sanitario e ispettori del lavoro mira a un'indagine esaustiva per accertare responsabilità e adottare misure preventive.

Questo incidente a Roma riaccende l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per la manutenzione dei macchinari e il controllo dei dispositivi di sollevamento. La prevenzione resta l'obiettivo primario per tutelare i lavoratori.