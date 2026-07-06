Una tragedia ha scosso la provincia di Rovigo nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2026, quando un grave incidente stradale ha causato la morte di un giovane residente nel Ferrarese. La vittima è stata identificata come Matteo Fabbri, un ragazzo di 22 anni originario di Riva del Po. Il drammatico evento si è verificato a Canaro, dove l'auto condotta da Fabbri è precipitata nel canale Poazzo, ribaltandosi e finendo completamente sommersa dalle acque.

Il drammatico ritrovamento e le operazioni di soccorso

L'allarme è stato lanciato intorno alle 3 del mattino, innescando una complessa operazione di soccorso.

I Vigili del Fuoco di Rovigo sono intervenuti prontamente in via Guglielmo Oberdan, supportati da un'autogrù, strumento essenziale per il recupero del veicolo dalle profondità del canale. La situazione si è presentata immediatamente critica, con l'auto completamente immersa e la necessità di agire con la massima urgenza. Per garantire che non vi fossero altre persone coinvolte nel sinistro, sono stati mobilitati anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Questi specialisti hanno condotto un'accurata ispezione del fondale del canale, perlustrando l'intera area circostante al punto dell'impatto. Le loro ricerche hanno escluso la presenza di ulteriori vittime o dispersi.

Le operazioni si sono concentrate sul recupero dell'auto, che una volta riportata in superficie ha rivelato la tragica verità.

All'interno dell'abitacolo, rimasto intrappolato, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Matteo Fabbri. Il giovane non ha avuto scampo, a causa dell'impatto e della sommersione del veicolo. Il recupero del corpo ha segnato il momento più doloroso dell'intervento, confermando la fatalità dell'incidente che ha strappato alla vita il 22enne.

Gli accertamenti e le indagini in corso

L'intera operazione di soccorso e recupero del mezzo si è protratta per circa quattro ore, richiedendo un notevole sforzo da parte di tutte le squadre coinvolte. Sul luogo dell'incidente, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche il personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso del giovane, e i Carabinieri.

Questi ultimi hanno avviato immediatamente i rilievi tecnici e le indagini necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo e a uscire dalla carreggiata, precipitando nel canale Poazzo, sono ancora al vaglio degli investigatori. Ogni dettaglio sarà esaminato per comprendere le circostanze esatte che hanno condotto a questa tragica perdita. Al termine di tutte le verifiche, è stato definitivamente confermato che Matteo Fabbri era l'unica persona a bordo dell'auto al momento dell'incidente, escludendo così il coinvolgimento di terzi.