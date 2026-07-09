La circolazione ferroviaria tra Battipaglia (Salerno) e Paola (Cosenza) è stata sospesa dalla mattina del 9 luglio 2026. L'interruzione è dovuta a danneggiamenti rilevati in più punti della linea in Calabria. I primi accertamenti indicano un atto doloso, che ha bloccato il traffico ferroviario regionale, causando ritardi, cancellazioni e limitazioni.

Danni sulle linee Tirrenica e Jonica

I danni sono stati individuati sulla linea Tirrenica (tra San Lucido e Longobardo) e sulla tratta Jonica (tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto). Si sono riscontrati tagli ai cavi, compromettendo la regolare circolazione.

L'interruzione ha coinvolto treni regionali e a lunga percorrenza, con impatti sulla mobilità in Calabria e regioni vicine.

Disagi e interventi nel Sud Italia

La sospensione tra Battipaglia e Paola si inserisce in un periodo di forti disagi per il trasporto ferroviario nel Sud Italia. La linea Salerno-Reggio Calabria ha registrato rallentamenti e cancellazioni per danni da maltempo. Nove treni (AV e Intercity) cancellati o limitati; altri cinque fermi. I treni notturni hanno accumulato ritardi fino a 6 ore. In Calabria, l'area del Tirreno cosentino è stata colpita: la circolazione tra Paola e Diamante è stata sospesa per ore ed è in fase di ripristino, mentre rimane sospesa tra San Lucido e Paola.

Raffiche di vento hanno trascinato oggetti metallici sui binari, aggravando i disagi e ostacolando collegamenti su gomma.

Anche la linea Sapri-Lamezia Terme ha subito sospensioni dovute al maltempo, con intervento dei tecnici RFI. Qui, i treni affrontano limitazioni e cancellazioni. Difficoltà alla circolazione anche in aree montane, specie nell’area jonica (vicino a Corigliano Rossano), con divieto di transito sulle Strade provinciali 187 e 188 (eccetto mezzi di emergenza) per cadute di rami e alberi. Il traffico è regolare sull'Autostrada A2. Aggiornamenti su Infomobilità RFI e pagine imprese ferroviarie. La situazione è monitorata da autorità e tecnici per il ripristino.