Un nuovo incendio di vaste proporzioni ha colpito la mattinata del 20 luglio 2026 il bosco situato nel cuore del centro abitato di Salaparuta, in provincia di Trapani. Questo drammatico evento si verifica a meno di ventiquattro ore da un precedente rogo che aveva già devastato la medesima area, sollevando forte preoccupazione nella comunità locale.

L'allarme e le accuse di origine dolosa

Le fiamme hanno pericolosamente lambito alcune abitazioni circostanti, creando momenti di tensione tra i residenti. Nonostante la vicinanza del pericolo, non è stata necessaria l'evacuazione.

Il sindaco Michele Saitta ha espresso una ferma convinzione sull'origine dolosa degli eventi: «Siamo certi che non si tratta di un incendio accidentale – ha dichiarato – c'è la mano dell'uomo dietro questi vili gesti». Questa affermazione rafforza l'ipotesi di un'azione deliberata, gettando un'ombra inquietante sulla sicurezza del territorio.

Quattro ettari di bosco distrutti e l'intervento dei soccorsi

È grave che una porzione significativa del bosco, già seriamente compromessa dalle fiamme nella giornata precedente, sia stata nuovamente interessata. In particolare, la zona adiacente agli impianti sportivi ha subito ulteriori danni. Gli uffici del Comune di Salaparuta hanno stimato in ben quattro ettari la superficie di alberi completamente distrutta dagli incendi.

Questa perdita rappresenta un duro colpo per il patrimonio ambientale e paesaggistico della località.

Per fronteggiare l'emergenza, sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dagli uomini della protezione civile. Il loro coordinato e incessante lavoro è stato fondamentale per contenere la propagazione del fuoco e mettere in sicurezza l'intera area, scongiurando conseguenze ancora più gravi per le strutture abitative e l'ecosistema boschivo. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per diverse ore, con l'obiettivo di estinguere ogni focolaio residuo e prevenire nuove riaccensioni.