Si è conclusa nella notte l'operazione di varo del nuovo cavalcaferrovia stradale "ponte al Pino", nel nodo ferroviario di Firenze. Alle operazioni ha assistito anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Il varo del nuovo impalcato

Il nuovo impalcato, del peso di circa 550 tonnellate, è stato posizionato in un'unica soluzione grazie all'impiego di una gru da 2.000 tonnellate, uno dei più grandi mezzi di sollevamento utilizzati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questo tipo.

Presenti anche l'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs, Gianpiero Strisciuglio, l'amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Aldo Isi, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Un'opera strategica

Il completamento del varo rappresenta una tappa fondamentale dell'intervento di sostituzione del ponte, considerato strategico per il miglioramento della mobilità cittadina e per l'efficientamento della circolazione ferroviaria regionale e nazionale che attraversa il nodo di Firenze.

Dopo la posa del nuovo impalcato, il cantiere proseguirà con le successive attività previste dal cronoprogramma.

Le modifiche alla circolazione ferroviaria

Resta confermata fino alle 11 di giovedì 30 luglio la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella. Lo stop è necessario per consentire il completamento in sicurezza delle lavorazioni previste in questa fase dell'intervento.