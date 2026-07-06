Il vice premier Matteo Salvini ha annunciato la propria disponibilità ad avviare il progetto di elettrificazione e velocizzazione della linea ferroviaria Biella-Novara. L'importante dichiarazione è stata rilasciata il 6 luglio 2026 a Ghislarengo, in provincia di Vercelli, durante un incontro istituzionale focalizzato sull'inizio dei lavori della Pedemontana Piemontese nel tratto Masserano-Ghemme.

Salvini ha evidenziato che, dopo un biennio di proficua collaborazione tra la Regione Piemonte e Ferrovie dello Stato, è stata elaborata un'ipotesi progettuale concreta.

Questa mira a modernizzare la tratta ferroviaria per garantire un collegamento diretto, veloce e costante tra Biella, Novara e la città di Milano. Il progetto, per essere realizzato, richiederà una sospensione della linea per un periodo di tre anni, un aspetto che necessita del consenso esplicito dei territori interessati, incluse le province, i sindaci e gli imprenditori locali.

Il progetto: costi e coinvolgimento territoriale

L'investimento stimato per la realizzazione di questa infrastruttura ammonta a circa 180 milioni di euro. Il vice premier ha spiegato di aver sondato la disponibilità dei territori ad affrontare i sacrifici necessari derivanti dalla sospensione temporanea del servizio ferroviario.

Ha riscontrato una generale propensione da parte delle comunità locali a sostenere l'iniziativa, motivate dalla prospettiva di ripristinare un collegamento ferroviario efficiente e moderno con il capoluogo lombardo. "Per elettrificare devi chiedere dei sacrifici. Però mi sembra che i territori, pur di tornare ad avere un collegamento diretto veloce e costante con Milano, siano disponibili ad affrontare questo percorso, che è quantificato in circa 180 milioni di euro", ha ribadito Salvini, sottolineando l'importanza del supporto locale.

Ruolo della Regione Piemonte e Ferrovie dello Stato

L'iniziativa di elettrificazione e velocizzazione della linea Biella-Novara si inserisce nel quadro della consolidata collaborazione tra la Regione Piemonte e Ferrovie dello Stato.

La Regione, in quanto ente territoriale, detiene competenze chiave in materia di infrastrutture e trasporti sul proprio territorio, operando in sinergia con le società ferroviarie per la pianificazione e l'attuazione degli interventi di ammodernamento della rete. Ferrovie dello Stato Italiane, il principale gruppo ferroviario nazionale, è responsabile della gestione, manutenzione e dello sviluppo dell'intera rete ferroviaria italiana.

Salvini ha chiarito che, una volta ottenuta la conferma della disponibilità da parte dei territori, sarà indispensabile avviare un confronto approfondito con la Regione Piemonte per definire con precisione i successivi passaggi operativi e dare il via concreto al progetto.

"Se i territori sono d'accordo – ha proseguito – bisognerà parlare anche con la Regione, ovviamente. Io sono pronto a partire", ha concluso il vice premier, manifestando la sua determinazione a procedere.