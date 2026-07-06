Nove persone sono state arrestate questa mattina in provincia di Foggia, accusate di aver partecipato, con ruoli e compiti differenti, all'organizzazione e alla realizzazione di tre omicidi di mafia. I fatti di sangue, avvenuti tra il 2011 e il 2016 nei comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, sono stati inquadrati nell'ambito della storica faida del Gargano. L'operazione, condotta dai carabinieri del Ros e dal personale del comando provinciale di Foggia, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Bari.

Le indagini hanno rivelato che gli omicidi si inseriscono nel contesto dello scontro tra i clan Romito-Lombardi-Ricucci e quello dei Li Bergolis. Le vittime, tutte estranee ai contesti mafiosi, sono state identificate in Francesco Li Bergolis, 41 anni, assassinato nel 2011; Ivan Rosa, 37 anni, ucciso nel 2014; e Francesco Armiento, 29 anni, assassinato nel 2016. Due di questi episodi, quelli che hanno coinvolto Li Bergolis e Armiento, sono stati eseguiti con la modalità della lupara bianca, ovvero con la sparizione dei corpi delle vittime. Di Armiento sono stati ritrovati alcuni resti, mentre di Li Bergolis nulla. Il terzo omicidio, quello di Ivan Rosa, è stato un agguato armato di tipo mafioso, caratterizzato da una violenza efferata.

Il coordinatore della Dda, Giuseppe Gatti, ha sottolineato come la vittima sia stata “sparata in faccia”, evidenziando la “ferocia tipica della mafia garganica, che uccide per cancellare la vita ma anche la memoria”.

Dettagli dell’operazione e il ruolo degli arrestati

Tra i nove arrestati, tre erano già stati condannati per associazione mafiosa nell’ambito dell’indagine “Omnia Nostra” del ROS, che copriva il periodo dal giugno 2008 al luglio 2022, in quanto ritenuti appartenenti al clan Romito-Lombardi-Ricucci. Per altri tre indagati, il processo è tuttora in corso. Quattro dei destinatari dell'odierno provvedimento cautelare si trovavano già in carcere al momento dell'esecuzione. Le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dalla giudice Ilaria Casu, che ha disposto la detenzione in carcere per Matteo Lombardi, Giuseppe Lorusso, Francesco Scirpoli, Michele Silvestri, Pietro La Torre e Renato Quitadamo.

Sono stati invece posti agli arresti domiciliari Andrea e Antonio Quitadamo, e Francesco Notarangelo. Gli indagati sono considerati, a vario titolo, esecutori materiali e fiancheggiatori degli omicidi, maturati a margine della sanguinosa faida tra i clan.

Le indagini e gli strumenti investigativi

A supporto delle indagini, i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Foggia hanno utilizzato un'ampia gamma di strumenti investigativi. Tra questi, sentenze passate in giudicato, intercettazioni telefoniche e ambientali, rilievi e accertamenti tecnici, nonché le dichiarazioni convergenti di diversi collaboratori di giustizia, tra cui Marco Raduano, già capoclan di Vieste. Le prove sono state integrate da immagini tratte da sistemi di videoriprese, perquisizioni e sequestri.

I procuratori di Bari e Foggia, Roberto Rossi ed Enrico Infante, hanno evidenziato come “la squadra Stato combatte in maniera compatta, con un rinnovato fervore dal 2017”, anno che ha segnato un punto di svolta nel contrasto alla criminalità organizzata nel territorio. Hanno ricordato, in particolare, il quadruplice omicidio del 9 agosto 2017, in cui persero la vita anche due vittime innocenti, i fratelli Luigi e Aurelio Luciani.

Ulteriori particolari sull'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà in mattinata negli uffici della procura di Bari.