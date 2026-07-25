A San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, il servizio di autobus urbani sarà gratuito per tutti i cittadini da venerdì 25 a giovedì 31 luglio. La decisione, annunciata dal sindaco Nicola Mozzoni, è una misura di sostegno per la popolazione colpita dai disagi e dai danni della grandine. L'iniziativa risponde alla violenta grandinata del 21 luglio, che ha causato ingenti danni a centinaia di veicoli, lasciando molti residenti senza auto e con difficoltà negli spostamenti quotidiani.

La grandinata, con i suoi grossi chicchi di ghiaccio, ha non solo danneggiato i beni ma ha anche ferito circa sessanta persone.

Il sindaco Mozzoni ha dichiarato: "Questi giorni non sono facili per tante famiglie che hanno visto la propria auto danneggiata dalla grandine e si trovano senza un mezzo per muoversi in città". La misura di gratuità, realizzata in collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la Start, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, garantirà che tutti gli autobus della linea urbana siano gratuiti per gli utenti dal 25 al 31 luglio. Il primo cittadino ha ringraziato la Start per la disponibilità: "Ringraziamo ancora sentitamente la Start. È un piccolo aiuto concreto per essere vicini a chi, in questo momento, ne ha più bisogno".

L'iniziativa: collaborazione tra Comune e Start per la mobilità

La Start, società che gestisce il servizio di trasporto pubblico nel Piceno, ha annunciato ufficialmente la gratuità del servizio urbano a San Benedetto del Tronto. Il provvedimento, valido dal 25 al 31 luglio, è stato adottato a seguito dei gravi eventi atmosferici che hanno colpito la Riviera delle Palme. L'obiettivo è agevolare i cittadini con mezzi danneggiati dalla violenta grandinata del 21 luglio, facilitando i loro spostamenti.

Il ruolo strategico di Start nel trasporto pubblico

La Start è l’azienda incaricata del trasporto pubblico locale nell’area del Piceno, inclusa San Benedetto del Tronto. Offre servizi urbani e interurbani, garantendo la mobilità dei cittadini. La sua prontezza nel rispondere a situazioni di emergenza, come la recente grandinata, con misure straordinarie, evidenzia il suo impegno a supporto della popolazione.