San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ha riconfermato la sua vocazione di destinazione ideale per le famiglie, ottenendo per il diciannovesimo anno consecutivo la Bandiera Verde. Questo riconoscimento, assegnato alle località balneari a misura di bambino, è stato celebrato con una cerimonia di alzabandiera il 15 luglio 2026.

La Bandiera Verde è attribuita esclusivamente da pediatri, che valutano le località secondo criteri scientifici, senza autocandidatura. Il professor Italo Farnetani, pediatra ideatore del premio e cittadino onorario di San Benedetto, ha ricordato che la città è stata tra le prime dieci a riceverlo, mantenendolo ininterrottamente per quasi due decenni.

Farnetani ha sottolineato come punto di forza della Riviera delle Palme l'insieme dei servizi dedicati alle famiglie: spiagge attrezzate, un centro cittadino ricco di opportunità ricreative e un'offerta turistica per grandi e piccoli.

Servizi e caratteristiche premiate

Il sindaco Nicola Mozzoni ha espresso soddisfazione, evidenziando che la spiaggia di San Benedetto, con sabbia fine e mare a bassa profondità, è particolarmente adatta ai bambini. Ha ribadito l'impegno comunale a puntare su un turismo familiare, investendo in servizi, eventi culturali e ludici per i più piccoli e in una comunicazione efficace per informare su tutte le opportunità cittadine.

Tra gli elementi apprezzati figura anche il lungomare alberato, che permette alle famiglie di passeggiare e svolgere attività motoria anche nelle serate estive più calde.

L'assegnazione della Bandiera Verde conferma la qualità dell'accoglienza e dei servizi, distinguendo la città per l'attenzione ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie.

Criteri di assegnazione della Bandiera Verde

La Bandiera Verde è un riconoscimento annuale dei pediatri italiani alle località balneari con caratteristiche ideali per i bambini. I criteri includono spiagge sabbiose, mare pulito e che digrada dolcemente, servizi di salvataggio, aree giochi, strutture ricettive adatte alle famiglie e opportunità di svago. L'iniziativa mira a fornire alle famiglie uno strumento per scegliere destinazioni sicure e accoglienti, valorizzando le località che investono nella qualità dell'offerta turistica per i bambini.

Grazie a questi requisiti, San Benedetto del Tronto mantiene il suo ruolo di riferimento tra le mete balneari italiane dedicate alle famiglie, consolidando una tradizione che dura da quasi due decenni.