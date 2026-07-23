Il 23 luglio 2026 è stata inaugurata ufficialmente la nuova Casa di Comunità (CdC) Bufalotta, situata in via Paolo Monelli 28 a Roma. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il direttore generale della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, l’Assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona Massimiliano Maselli, il direttore sanitario Gennaro D’Agostino, il direttore del distretto 3 Maria Ester De Caris e il presidente del Municipio III Paolo Emilio Marchionne, insieme al personale sanitario e amministrativo della struttura.

Con questa apertura si conclude ufficialmente il percorso di attivazione delle 19 Case della Comunità e dell’Ospedale di Comunità previsti per il territorio della Asl Roma 1, segnando un storico traguardo nel potenziamento della sanità territoriale e di prossimità. L’immobile, che si sviluppa su un unico livello di circa 630 metri quadrati all’interno di un lotto di 6000 metri quadrati assegnato dal Comune di Roma, si trova nel complesso dell’ex centro polifunzionale “Il Villaggio della Speranza”, realizzato nel 2008/2009.

Struttura, servizi e personale

I lavori di ristrutturazione e adeguamento della Casa di Comunità Bufalotta sono stati realizzati grazie a un finanziamento complessivo di 1.696.071,26 euro.

Di questi, 1.266.508 euro (IVA inclusa) provengono da fondi Pnrr; 310.000 euro (IVA inclusa) da fondi aziendali Asl Roma 1 destinati a manutenzione straordinaria e adeguamento sismico; 89.563,26 euro sono stati utilizzati per i nuovi arredi e circa 30.000 euro per apparecchiature elettromedicali di ultima generazione. Tra le dotazioni figurano ecografo, elettrocardiografo Ecg, defibrillatore Dae, dermatoscopio, otoscopio, retinoscopio e lampada da visita.

La struttura garantisce operatività H24, sette giorni su sette, e impiega stabilmente 20 operatori: cinque medici, nove infermieri, due assistenti sociali, due psicologi e due amministrativi. I servizi fondamentali offerti comprendono Cup, Pua (Punto Unico di Accesso), Sportello Polifunzionale, ambulatori specialistici (diabetologia, pneumologia, cardiologia), Unità di cure primarie e pediatriche, Continuità Assistenziale, Ambulatorio infermieristico e Infermiere di Famiglia (IFeC), Punto Prelievi, Screening, Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Telemedicina e uno Sportello di Ascolto per le Fragilità.

Caratteristiche e contesto delle Case di Comunità nella Asl Roma 1

I locali della CdC Bufalotta sono stati interamente rinnovati secondo un concetto di umanizzazione degli ambienti sanitari, con decorazioni murarie artistiche studiate ad hoc e legate alla memoria storica del territorio. La Bufalotta, infatti, pur essendo oggi un’area in forte espansione urbana, affonda le sue radici nella millenaria Campagna Romana.

Le Case della Comunità della Asl Roma 1 sono strutture sanitarie di prossimità, operative 24 ore su 24, che offrono servizi integrati per la salute dei cittadini. Queste strutture sono realizzate con il contributo di fondi Pnrr e risorse regionali, con l’obiettivo di garantire una sanità più vicina ai cittadini e radicata nei quartieri.

Il modello prevede la presenza di team multidisciplinari e l’attivazione di servizi specialistici, ambulatoriali e di supporto alle fragilità, in linea con la missione di rafforzare la rete territoriale dell’assistenza sanitaria.