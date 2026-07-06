La Regione Molise ha ufficialmente espresso il proprio dissenso verso il Programma operativo sanitario 2026‑2028 (POS). Attraverso una delibera di indirizzo politico, il presidente e la Giunta hanno manifestato «profonde perplessità» sul piano approvato dal Commissario ad acta per la sanità, sollecitandone una revisione. La Giunta ritiene che l'attuale impostazione comprometta la tutela del diritto alla salute dei cittadini molisani.

La delibera richiama il decreto commissariale n. 62 del 29 aprile 2026, che ha sancito il POS 2026‑2028 e i successivi atti attuativi dell'Asrem.

Il documento regionale evidenzia criticità nell'istruttoria e nella programmazione, giudicate non coerenti con il quadro socio-economico e sanitario del Molise, le reali esigenze assistenziali, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nazionali e i risultati del Servizio sanitario regionale.

Le contestazioni della Regione al Piano sanitario

Tra i punti più contestati figurano la chiusura del punto nascita di Isernia, la disattivazione del laboratorio di emodinamica dell’ospedale San Timoteo di Termoli e la riduzione dell’attività di emodinamica della Responsible Research Hospital. Ulteriori perplessità riguardano la riconversione dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone in ospedale di comunità, l’orientamento dei flussi dell’emergenza verso la Puglia senza adeguata valutazione dei tempi di percorrenza e degli esiti clinici, e la mancata valorizzazione degli investimenti regionali per il personale sanitario e le dotazioni tecnologiche.

La Giunta ribadisce il proprio dovere di tutelare il diritto alla salute e sollecita il Commissario a una revisione del POS e degli atti correlati. Questa richiesta si rafforza alla luce del contenzioso amministrativo già avviato davanti al Tar Molise da Comuni e soggetti interessati, con udienze cautelari fissate per il 15 luglio. La delibera sarà trasmessa al Commissario alla sanità, alla Direzione generale per la Salute e all’Avvocatura dello Stato.

Contesto e implicazioni del dissenso regionale

La Regione Molise, quale ente territoriale, ha compiti di programmazione e indirizzo in ambito sanitario, in linea con le direttive nazionali e le necessità locali. Il Programma operativo sanitario regionale è lo strumento di pianificazione triennale per l'organizzazione dei servizi e la gestione delle risorse.

L'Asrem è l'ente attuatore delle politiche sanitarie, operando in coordinamento con la Giunta e il Commissario ad acta, figura designata in situazioni di piani di rientro o difficoltà finanziarie del sistema sanitario.

La normativa nazionale impone la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) su tutto il territorio. Le Regioni con disavanzo sanitario possono essere commissariate per il rientro dal debito e la riorganizzazione dei servizi. In questo contesto, il confronto tra Regione e struttura commissariale può sfociare in ricorsi e contenziosi amministrativi, come testimoniato dalla situazione attuale in Molise.