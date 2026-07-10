Un tragico evento ha scosso la città di Sanremo: una donna di 56 anni, Lorella Capano, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. L'allarme è scattato il 10 luglio 2026, quando le forze dell'ordine sono intervenute in un appartamento situato in via Pietro Agosti, una zona residenziale della città ligure. La scoperta ha rapidamente condotto gli investigatori al figlio della vittima, Filippo Oldani, un giovane di vent'anni che, interrogato, ha confessato di essere l'autore del delitto.

Le indagini, condotte dalla polizia di Sanremo, sono partite immediatamente dopo la segnalazione che ha portato al ritrovamento del corpo.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno constatato il decesso della donna e, in breve tempo, hanno fermato il figlio. Il giovane è stato condotto in commissariato dove, durante un lungo interrogatorio, ha ammesso le proprie responsabilità. Questa confessione ha rappresentato un punto di svolta cruciale per gli inquirenti, portando all'immediato arresto del ragazzo. Nelle prossime ore, come previsto dalla procedura giudiziaria, si terrà l'udienza di convalida dell'arresto presso il tribunale competente, un passaggio fondamentale per la conferma della misura cautelare.

Le dinamiche dell'omicidio e le indagini in corso

L'omicidio si è consumato all'interno dell'abitazione che madre e figlio condividevano.

Dalle prime ricostruzioni e dagli accertamenti preliminari, è emerso che Lorella Capano sarebbe stata colpita più volte, un dettaglio che suggerisce la violenza dell'aggressione. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica esatta dell'accaduto e per raccogliere ogni elemento utile a chiarire il movente che ha spinto il ventenne a compiere un gesto così efferato. L'appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire alla scientifica di effettuare tutti i rilievi necessari, alla ricerca di prove e indizi che possano corroborare la confessione e definire il quadro completo dei fatti. La polizia sta inoltre ascoltando eventuali testimoni e conoscenti della famiglia, nell'intento di approfondire il contesto familiare e relazionale in cui è maturato il delitto.

Il profilo dei protagonisti e gli aspetti procedurali

La vittima, Lorella Capano, aveva 56 anni e risiedeva stabilmente a Sanremo. Il figlio, Filippo Oldani, di vent'anni, dopo aver confessato l'omicidio della madre, è stato formalmente arrestato e trasferito in carcere. Qui attenderà l'udienza di convalida, un passaggio obbligatorio che deve avvenire entro 48 ore dall'arresto. Durante questa udienza, il giudice valuterà la legittimità dell'arresto, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane e la necessità di applicare una misura cautelare, come la custodia in carcere. Questo processo è cruciale per garantire il rispetto delle normative vigenti e per assicurare che ogni fase dell'indagine e dell'azione penale si svolga nel pieno rispetto della legge. L'attenzione è ora rivolta ai prossimi sviluppi giudiziari che faranno luce su questa drammatica vicenda familiare.