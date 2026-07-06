Un vasto incendio che ha interessato la località di Santa Cesarea Terme è stato dichiarato sotto controllo. La notizia ha portato sollievo, in particolare per i turisti che, per ragioni precauzionali, erano stati evacuati da due strutture alberghiere e un complesso residenziale. Questi stanno ora facendo rientro nelle rispettive sistemazioni, segnando un ritorno alla normalità dopo ore di tensione.

Le complesse operazioni di spegnimento hanno richiesto un significativo dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile, sono intervenuti un elicottero Drago e un Canadair, giunto da Trapani.

Il loro coordinato intervento è stato cruciale per domare le fiamme.

La minaccia all'abitato e il rientro dei turisti

L'evento ha rappresentato una seria minaccia per il centro abitato di Santa Cesarea Terme. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, si erano avvicinate pericolosamente alle aree residenziali e ricettive. L'evacuazione, disposta per garantire la sicurezza, ha coinvolto centinaia di persone, inclusi numerosi turisti.

Il rientro nelle strutture evacuate – i due hotel e il complesso residenziale – è stato possibile solo una volta che la situazione è stata giudicata completamente sicura. Questo passaggio segna la fine dell'emergenza diretta per ospiti e residenti. Il supporto aereo, con l'impiego dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco e del Canadair, è stato determinante per circoscrivere e spegnere i focolai.

Il vasto fronte del fuoco e l'impegno dei soccorritori

Il fronte del fuoco si estendeva su un'area considerevole, tra Porto Badisco e la parte alta di Santa Cesarea Terme. L'incendio ha devastato diverse tipologie di vegetazione, inclusa la macchia mediterranea, sterpaglie e una porzione di pineta, causando danni ambientali.

La densità del fumo e la vicinanza delle fiamme avevano reso l'aria irrespirabile nell'area circostante. Per massima precauzione, oltre alle strutture ricettive, erano state evacuate diverse abitazioni private, coinvolgendo complessivamente centinaia di persone tra residenti e turisti.

L'intervento a terra ha visto l'impiego congiunto di squadre di vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Tricase, Maglie e Ugento, affiancati dai volontari della protezione civile.

La complessità dell'operazione ha richiesto un'attenta gestione, coordinata dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), che ha prontamente richiesto e ottenuto il fondamentale supporto aereo del Canadair. L'impegno incessante di tutti i soccorritori ha permesso di contenere e domare l'emergenza.