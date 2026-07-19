Acqua Novara.Vco ha avviato un intervento straordinario e urgente nel Comune di Santa Maria Maggiore, frazione Crana, per fronteggiare una grave criticità idrica. L'operazione è scattata a seguito di un provvedimento d'urgenza dell'Autorità d'Ambito 1, che ha disposto l'intervento sostitutivo secondo gli articoli 23 e 40 della Convenzione di gestione. La situazione, caratterizzata da un severo deficit nella rete idrica locale, ha reso indispensabile un'azione immediata.

I vertici di Acqua Novara.Vco hanno coordinato con le autorità locali l'attivazione dei primi servizi sussidiari di approvvigionamento.

Una cisterna mobile di acqua potabile è stata posizionata presso l'albergo La Scheggia. Sacche d'acqua potabile sono in distribuzione al Centro Operativo Comunale (COC) di via Vittorio Veneto. Un'autobotte è stata impiegata per ricaricare il serbatoio della frazione, assicurando copertura.

Misure operative e coordinamento

Acqua Novara.Vco garantisce il massimo sforzo operativo e un monitoraggio costante, in sinergia con Comune e Autorità d'Ambito. Un incontro operativo sul campo con i tecnici di Idrablu è previsto per la mattinata successiva, seguito dall'avvio delle manovre strutturali sulle reti. L'azienda si impegna al massimo, pur non potendo fornire tempistiche certe per il ripristino, data la complessità legata a infrastrutture e disponibilità della risorsa alle sorgenti.

La criticità idrica a Crana è anche dovuta a un guasto all'elettropompa comunale, già segnalato da IdraBlu. La società aveva comunicato la sostituzione dell'elettropompa per il 15 luglio, per ripristinare la piena efficienza. Nel frattempo, IdraBlu aveva attivato un servizio di rifornimento tramite autobotti. Era stato richiesto alla popolazione di limitare i consumi al minimo indispensabile, evitando utilizzi non prioritari (irrigazione, lavaggio di cortili e veicoli, riempimento di piscine).

Contesto e gestione dell'emergenza

L'intervento di Acqua Novara.Vco si inserisce in un più ampio contesto di emergenza idrica in Valle Vigezzo e nella frazione Crana. Le entità coinvolte – Acqua Novara.Vco, Idrablu, Comune e Autorità d'Ambito – operano in costante coordinamento per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile e mitigare i disagi. L'obiettivo primario è il ripristino della normale funzionalità della rete idrica nel più breve tempo possibile, compatibilmente con infrastrutture e disponibilità della risorsa.