La Sardegna ha affrontato una giornata di emergenza il 20 luglio 2026, registrando ben 33 blackout elettrici che hanno interessato diverse zone dell'isola. Le interruzioni di corrente, diffuse e prolungate, hanno colpito in particolare il Cagliaritano, il Sud Sardegna e la Gallura, coinvolgendo anche alcune delle più rinomate località turistiche costiere. Questa situazione critica è stata esacerbata da un'intensa ondata di caldo che ha investito la regione, provocando una richiesta eccezionale di energia elettrica, principalmente per l'uso massiccio di condizionatori e sistemi di raffreddamento dell'aria.

La mappa dettagliata dei disservizi è costantemente aggiornata e consultabile sul sito ufficiale di E-distribuzione. Il fenomeno dei blackout non è isolato a questa data, ma si è purtroppo ripetuto più volte nei giorni precedenti, generando disagi significativi sia per i residenti che per le vitali attività commerciali e turistiche dell'isola. Un esempio lampante di questa difficoltà si è verificato a Maracalagonis, dove la sindaca Francesca Fadda ha documentato, attraverso i canali social, l'evolversi della situazione: 24 ore di interruzione continua, con segnalazioni e risposte dalla società elettrica. La fornitura di corrente è stata finalmente ripristinata il 18 luglio, grazie all'installazione strategica di una Power Station nelle vicinanze della scuola dell’infanzia ‘Osa Duca degli Abruzzi’.

Le aree più colpite e l'impatto sui cittadini

L'elevatissima richiesta di energia ha raggiunto picchi notevoli durante le ore più calde della giornata, scatenando una serie di guasti e interruzioni su larga scala. Nella provincia di Cagliari, i blackout hanno lasciato senza alimentazione centinaia di utenze, con epicentri nei comuni di Sinnai e Settimo San Pietro. In queste aree, l'interruzione dell'energia si è protratta per diverse ore, rendendo indispensabile l'impiego di generatori d’emergenza in alcune zone per mitigare i disagi.

I disservizi si sono poi estesi a macchia d'olio, interessando anche i centri urbani di Quartu, Assemini, Quartucciu, Sestu, Capoterra e Pula. In numerosi incidenti, un singolo guasto ha coinvolto fino a 200 utenze, con conseguenze dirette e gravi: il funzionamento dei freezer domestici e commerciali è stato compromesso, sollevando il rischio concreto di deterioramento degli alimenti.

Anche l'illuminazione pubblica ha subito pesanti ripercussioni, con spegnimenti prolungati che hanno lasciato al buio intere aree durante le ore notturne, aumentando il senso di insicurezza e disagio.

Interventi e monitoraggio della rete elettrica

Le amministrazioni comunali hanno agito in stretto coordinamento, mantenendo un contatto costante con la società elettrica per monitorare l'evoluzione della situazione emergenziale e coordinare gli interventi di ripristino. In molti casi, la riattivazione dell'energia elettrica è stata prevista e attuata solo nelle ore centrali della notte, a testimonianza della complessità degli interventi. L'aumento esponenziale della domanda elettrica, direttamente correlato alle temperature estive eccezionalmente elevate, ha messo a dura prova la tenuta dell'intera rete di distribuzione, rendendo necessarie soluzioni temporanee e rapide come l'installazione di generatori e power station mobili per sopperire alle carenze.

La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità locali e della società di distribuzione elettrica. Entrambe le parti continuano a lavorare incessantemente per aggiornare la mappa dei blackout e per intervenire con prontezza, al fine di ridurre i disagi alla popolazione e alle numerose attività economiche che dipendono dalla stabilità della fornitura energetica in Sardegna.