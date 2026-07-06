La Sardegna è stata colpita il 6 luglio 2026 da una serie di incendi di vasta portata, alimentati da raffiche di vento che hanno superato i 30 chilometri orari e da temperature elevate. Questi roghi hanno interessato numerose aree dell'isola, estendendosi dal nord al sud e rendendo indispensabile un massiccio impiego di mezzi aerei e squadre di terra per le operazioni di spegnimento.

La situazione critica nel sud dell'isola: Elmas e Carbonia

Nel sud della Sardegna, l'emergenza si è concentrata in particolare nei comuni di Elmas e Carbonia. A Elmas, un incendio è divampato in località Sa Traia, dove le squadre del Corpo Forestale sono intervenute con il supporto di un elicottero decollato dalla base di Pula.

Le operazioni di spegnimento a terra sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Uta, affiancato dal Gruppo Analisi del Fuoco (Gauf) e da diverse squadre di volontari provenienti da Assemini. L'impegno congiunto di queste forze ha cercato di contenere la diffusione delle fiamme in un'area particolarmente sensibile.

Contemporaneamente, a Carbonia, in località R. Casas, la situazione ha richiesto l'intervento di un elicottero e, data la gravità, è stato espressamente richiesto il supporto di un Superpuma, un mezzo aereo di grande capacità, per fronteggiare l'avanzata del rogo. La rapidità e la coordinazione degli interventi sono state cruciali per tentare di domare le fiamme.

Focolai nel Nuorese: l'emergenza a Fonni

La situazione più critica nel centro dell'isola si è registrata a Fonni, nel Nuorese, specificamente nella zona di Pratobello. Qui, il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Sorgono. Le complesse operazioni sono state dirette dal direttore delle operazioni di spegnimento della stazione di Gavoi, che ha beneficiato della collaborazione della stazione di Orgosolo, di due squadre di Forestas e di una dei barracelli. Per rafforzare l'azione di contrasto alle fiamme, sono stati mobilitati anche altri mezzi aerei provenienti dalle basi di Farcana e Alá dei Sardi, evidenziando la vastità e la complessità dell'intervento richiesto.

Altri fronti di fuoco e il dispiegamento di risorse

La giornata ha visto il Corpo Forestale impegnato su più fronti. Dalla tarda mattinata, un incendio nelle campagne del Comune di Sorso, nella zona dello stagno di Platamona, ha richiesto l'intervento di un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa. Ulteriori segnalazioni di roghi sono giunte da Cabras, in provincia di Oristano, e da Lotzorai, nell'Ogliastra, confermando un quadro di emergenza diffusa su tutto il territorio regionale.

Il dispiegamento di forze e mezzi è stato imponente, con numerosi operatori e risorse aeree e terrestri mobilitate per contenere i diversi fronti di fuoco. L'obiettivo primario è stato quello di limitare i danni causati dalle fiamme, la cui propagazione è stata fortemente favorita dalle condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da vento forte e caldo intenso. La giornata del 6 luglio 2026 rimarrà impressa per la difficoltà e l'ampiezza degli interventi necessari per proteggere il territorio sardo dagli incendi.