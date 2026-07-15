La Giunta regionale della Sardegna, su proposta dell'assessora dei Trasporti Barbara Manca, ha approvato un aggiornamento significativo dei criteri per l'accesso agli aiuti a carattere sociale destinati ai residenti che utilizzano il trasporto aereo da e per l'isola. Le nuove disposizioni mirano ad ampliare la platea dei beneficiari, riducendo la soglia minima di spesa ammissibile per il rimborso da 100 a 80 euro per singola tratta. Contestualmente, la percentuale di rimborso sale dal 25% al 40% del prezzo del biglietto, con un tetto massimo del contributo annuale fissato a 1.500 euro per ciascun beneficiario.

Queste nuove regole entreranno in vigore per i voli effettuati dall'1 luglio 2026 e interesseranno tutti i collegamenti aerei da e per la Sardegna operati in regime di libero mercato, escludendo le rotte soggette alla continuità territoriale. La misura è stata estesa anche ai collegamenti con scalo intermedio, a condizione che la permanenza non superi le 24 ore. L'assessora Barbara Manca ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: "Con questa delibera compiamo un ulteriore passo avanti nel rendere il diritto alla mobilità sempre più concreto per i cittadini sardi. Abbiamo scelto di abbassare la soglia minima di accesso e di aumentare sensibilmente la percentuale di rimborso perché vogliamo che un numero sempre maggiore di residenti possa beneficiare di questa misura.

Ridurre il costo dei collegamenti aerei significa ridurre uno degli svantaggi più pesanti dell'insularità".

Dettagli operativi e ambito di applicazione

La gestione dei rimborsi continuerà a essere affidata ai Comuni, che si avvarranno della piattaforma regionale SardegnaTrasporti, in fase di adeguamento alle nuove disposizioni. È fondamentale ribadire che le nuove norme si applicano esclusivamente ai voli operati in regime di libero mercato, mantenendo le rotte di continuità territoriale regolate da specifici oneri di servizio pubblico. L'estensione ai voli con scalo intermedio, con una permanenza massima di 24 ore, amplia ulteriormente la portata dell'intervento.

Monitoraggio della continuità territoriale: cancellazioni e ritardi

Parallelamente agli aiuti sociali, l'attenzione della Regione si concentra sul monitoraggio della continuità territoriale, un servizio disciplinato da un decreto ministeriale che impone obblighi di servizio pubblico su specifiche rotte tra la Sardegna e la Penisola. I dati dei primi tre mesi del nuovo regime evidenziano criticità sulle cancellazioni di alcuni voli: su tre tratte è stata superata la soglia del 2% prevista dal contratto, con un picco superiore al 3% per la rotta Cagliari-Linate. In questi frangenti, sono previste sanzioni economiche per i vettori inadempienti.

Per quanto riguarda i ritardi, il quadro è differente: i voli in regime di continuità territoriale hanno mostrato percentuali inferiori rispetto ai collegamenti operati in libero mercato.

La media dei voli in ritardo ha registrato l'11,26% per le partenze dall'Isola e il 16,97% per gli arrivi. L'Assessorato regionale dei Trasporti conferma il suo impegno nel proseguire l'attività di monitoraggio, al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi da parte dei vettori e tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini sardi.