La comunità di Saronno ha tributato l'ultimo saluto ad Alessio Colletti, il quindicenne la cui vita è stata tragicamente spezzata in seguito a un incidente avvenuto nelle scorse settimane in un luna park di Spotorno, in Liguria. Le esequie del giovane si sono celebrate lunedì 27 luglio, alle ore 15.30, presso la chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. La cerimonia ha visto una partecipazione commossa e numerosa, testimoniando il profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia per questa prematura e inaspettata perdita.

Alessio era una figura molto amata e stimata nella sua città natale.

Ricopriva il ruolo di capitano nella formazione 2011 dell’Asd Amor Sportiva, una società calcistica strettamente legata all’oratorio saronnese. Il suo impegno e la sua passione per il calcio, uniti al suo coinvolgimento attivo nell'oratorio locale, lo avevano reso un punto di riferimento e un esempio per i suoi coetanei, compagni di squadra e allenatori. La sua scomparsa ha generato un'onda di dolore e incredulità, lasciando un vuoto incolmabile nel tessuto sociale di Saronno.

Il profondo cordoglio della comunità saronnese

La tragica dipartita di Alessio Colletti ha lasciato un solco profondo nel cuore della comunità di Saronno, che si è unita in un abbraccio ideale alla famiglia del giovane.

Durante le commoventi esequie, una folla imponente di cittadini, amici e conoscenti ha voluto manifestare la propria vicinanza, esprimendo unanime dolore e ricordando il valore umano e sportivo che Alessio incarnava. La sua memoria, intrisa di gioventù e passione, rimarrà viva e indelebile, un simbolo di una vita interrotta troppo presto ma capace di toccare profondamente molte esistenze.

La dinamica dell'incidente a Spotorno

L’evento che ha condotto alla tragica scomparsa di Alessio si è verificato in un luna park di Spotorno, una località turistica situata sulla costa ligure. L'incidente, avvenuto alcune settimane prima della toccante cerimonia funebre, ha scosso profondamente non solo la comunità di Saronno, ma anche quella di Spotorno, dove la notizia ha trovato ampia e dolorosa risonanza.

Le circostanze che hanno portato a questo drammatico epilogo hanno generato un'ondata di commozione e sgomento, evidenziando la fragilità della vita e l'impatto di tali tragedie sulle comunità coinvolte.