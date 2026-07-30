Le autorità fiscali di Sassari hanno portato alla luce una significativa frode fiscale, stimata in circa mezzo milione di euro, incentrata sull'utilizzo illecito del plafond Iva. L'operazione, condotta dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha coinvolto due distinte società con sede nel Sassarese, entrambe sotto la gestione del medesimo amministratore. Quest'ultimo è stato formalmente denunciato alle autorità giudiziarie per le sue responsabilità nell'illecito.

Indagine e meccanismo della frode sul plafond Iva

L'approfondita indagine ha rivelato che le due imprese coinvolte non possedevano i requisiti fondamentali per beneficiare del regime agevolato del plafond Iva.

Questo particolare sistema è specificamente riservato agli esportatori abituali, ovvero quelle realtà imprenditoriali che realizzano un volume significativo di esportazioni o cessioni intracomunitarie. Le verifiche hanno chiaramente dimostrato che le società in questione non avevano effettuato un numero sufficiente di operazioni di questo tipo per maturare il diritto a tale beneficio fiscale.

Nonostante la mancanza dei presupposti legali, il rappresentante legale delle società avrebbe sistematicamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate dichiarazioni d’intento non veritiere. Questi documenti falsi sono stati poi impiegati in modo fraudolento nelle transazioni commerciali con i fornitori. Grazie a queste dichiarazioni ingannevoli, le aziende hanno potuto acquistare beni e servizi senza l'addebito dell'Imposta sul Valore Aggiunto (Iva), ottenendo un vantaggio fiscale illecito a discapito dell'erario.

Le conseguenze: sanzioni e recupero dell'imposta evasa

Attraverso questo meccanismo fraudolento, le due società hanno realizzato acquisti in sospensione d’imposta per un ammontare complessivo di circa 470 mila euro. Tale pratica ha comportato un grave omesso versamento dell’Iva dovuta, causando un danno economico significativo per le casse dello Stato. A seguito degli accertamenti, alle imprese sono state contestate pesanti sanzioni amministrative, il cui importo varia tra i 400 mila e i 700 mila euro, a seconda delle specifiche violazioni riscontrate e della gravità della condotta.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, le autorità hanno immediatamente avviato il processo di recupero dell’imposta evasa, al fine di ripristinare la corretta situazione fiscale e recuperare le somme non versate.

Questa azione mira a ristabilire la legalità e a garantire che le imposte dovute siano correttamente corrisposte.

Accuse penali per l'amministratore

La posizione del legale rappresentante delle società è particolarmente grave. L'uomo è stato infatti deferito all’autorità giudiziaria e dovrà rispondere di accuse significative, tra cui falso ideologico e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Queste imputazioni sottolineano la natura dolosa e premeditata della frode, evidenziando l'intenzione di ingannare le istituzioni fiscali attraverso la presentazione di documenti non veritieri e l'adozione di schemi illeciti.

L'intera operazione rappresenta un chiaro segnale dell'impegno costante delle autorità nel contrasto alle frodi fiscali e nel garantire il pieno rispetto delle normative in materia di Iva. L'attenzione è massima per tutelare l'integrità del sistema fiscale e prevenire abusi che danneggiano l'intera collettività.