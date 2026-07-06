Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager turco al centro di un'indagine per caporalato. L'uomo è accusato di aver sfruttato manodopera indiana nel cantiere del nuovo Consolato statunitense a Milano, in piazzale Accursio, un progetto realizzato dalla divisione italiana di Caddell Construction. Demir era stato bloccato all'aeroporto di Orio al Serio mentre tentava di imbarcarsi per Istanbul, un episodio che ha rafforzato il quadro accusatorio.

Le accuse, mosse dai carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro e dai pubblici ministeri Paolo Storari e Mauro Clerici, delineano un sistema di sfruttamento sistematico.

La divisione italiana di Caddell Construction avrebbe impiegato operai indiani in condizioni di "para-schiavismo", con paghe che scendevano a meno di due euro l'ora. Un ulteriore grave dettaglio emerso è il presunto "pizzo" richiesto ai lavoratori: circa 500.000 rupie (equivalenti a circa 5.000 euro) che i manovali avrebbero dovuto versare a una società indiana per ottenere il lavoro. Questi lavoratori venivano poi trasferiti in Italia tramite distacco, trovandosi in un contesto di condizioni lavorative degradanti.

Dettagli dell’indagine e provvedimenti giudiziari

La decisione del Riesame, emessa dai giudici Galli, Ambrosino e Recaneschi, ha respinto il ricorso della difesa del 47enne Demir, mantenendo fermo il provvedimento dell'11 giugno.

L'accusa di caporalato è aggravata dalle minacce rivolte ai lavoratori, che consistevano nel "prospettare il licenziamento e di 'essere rispediti in India' in caso di mancata accettazione delle condizioni di sfruttamento". La gip Angelica Cardi ha inoltre convalidato il controllo giudiziario d'urgenza sulla società coinvolta, evidenziando la gravità della situazione.

L'inchiesta ha rivelato un quadro di "condizioni di lavoro degradanti", che assume "tinte ancora più fosche" a causa dell'uso di "metodi intimidatori e minacciosi" da parte del manager, come scritto dalla gip. Le testimonianze raccolte hanno evidenziato la pressione subita dagli operai. Nell'ambito della stessa indagine, è stato arrestato anche Aji Appukuttan, un cittadino indiano ritenuto il "caporale operativo".

Appukuttan è accusato di aver minacciato almeno cinquanta lavoratori, alcuni dei quali chiedevano semplicemente di potersi assentare per riposare dopo infortuni subiti sul cantiere.

Le condizioni di sfruttamento e il tentativo di fuga

Gli inquirenti hanno ricostruito le drammatiche condizioni economiche imposte agli operai indiani. Nonostante orari di lavoro che raggiungevano le 60 ore settimanali, i salari mensili si attestavano tra i 1.200 e i 1.500 euro. Da questi importi, venivano operate consistenti trattenute: fino a 500 euro per l'alloggio e circa 350-370 euro per il vitto. Ciò lasciava ai lavoratori una somma esigua, circa 500 euro, per tutte le altre necessità. L'indagine prosegue per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La conferma della custodia cautelare è stata motivata anche dal pericolo di fuga. Ulas Demir aveva acquistato un biglietto aereo per Istanbul il giorno stesso in cui era venuto a conoscenza dell'indagine. Una conversazione intercettata ha ulteriormente rafforzato questa ipotesi: Demir discuteva con un dirigente della società sull'organizzazione della partenza, manifestando chiaramente l'intenzione di lasciare il Paese con la sua famiglia. Questo elemento ha giocato un ruolo cruciale nella decisione di mantenere la misura cautelare.