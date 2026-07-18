Si è concluso nel pomeriggio del 18 luglio 2026 un complesso intervento di soccorso per un giovane scalatore di 28 anni, rimasto bloccato sulla parete nord del Pizzo d'Uccello, nelle Alpi Apuane, in Toscana. L'operazione, iniziata nella mattinata intorno alle ore 9, si è resa necessaria dopo che il giovane era precipitato per circa 35 metri durante un'arrampicata, trovandosi in una situazione di difficoltà in un'area impervia.

Il Soccorso alpino e speleologico della Toscana ha coordinato le operazioni. Il paziente ferito e il medico che lo ha assistito sono stati recuperati alle 16.30 dall'elisoccorso regionale Pegaso 3.

Successivamente, lo scalatore è stato trasferito al Nuovo Ospedale Apuano di Massa in codice giallo per le cure. Dopo il trasporto del ferito, l'elicottero ha recuperato un tecnico specializzato che aveva partecipato alle operazioni.

Il delicato recupero sulla parete nord

L'intervento ha richiesto l'impiego di squadre specializzate e un'attenta pianificazione, con il coordinamento del Soccorso alpino e il supporto dell'elisoccorso Pegaso 3. La zona in cui il giovane è rimasto bloccato, sulla parete nord del Pizzo d'Uccello, è caratterizzata da conformazione impervia e difficoltà logistiche, rendendo il recupero particolarmente complesso. La tempestività e la professionalità delle squadre hanno permesso di stabilizzare il ferito e garantirne il trasporto in ospedale per le cure necessarie.

L'importanza del Soccorso alpino in Toscana

Il Soccorso alpino e speleologico della Toscana è un'organizzazione di vitale importanza, dedicata alla sicurezza e al soccorso in ambienti montani, speleologici e impervi. Interviene in caso di incidenti, smarrimenti o difficoltà tecniche, collaborando con altri servizi di emergenza, come l'elisoccorso regionale. La disponibilità di squadre altamente specializzate e l'utilizzo di mezzi aerei come il Pegaso 3 sono elementi fondamentali per assicurare interventi rapidi ed efficaci in contesti di difficile accesso, come le Alpi Apuane, dove la natura del terreno richiede competenze e attrezzature specifiche.