Il Tribunale di Cagliari ha pronunciato l'assoluzione con formula piena per tutti i 23 imputati coinvolti nel processo di primo grado relativo al presunto scandalo Igea. La sentenza, emessa l'8 luglio 2026, ha stabilito inequivocabilmente che «il fatto non sussiste», ponendo fine a un lungo procedimento giudiziario che aveva catturato l'attenzione pubblica. Igea è la società in house della Regione Sardegna, incaricata delle delicate operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei siti minerari dismessi presenti sul territorio regionale, un ruolo di fondamentale importanza per la tutela ambientale e la sicurezza del territorio.

Il Lungo Percorso Giudiziario e le Gravi Accuse

L'inchiesta che ha portato a questo processo era stata avviata nel lontano 2013, configurando un quadro accusatorio complesso e articolato. Inizialmente, le indagini avevano coinvolto un numero significativo di persone, ben 71 soggetti, con imputazioni che spaziavano dal peculato alla turbata libertà degli incanti, dalla violazione delle norme sugli appalti alla truffa aggravata, fino al voto di scambio. Queste accuse delineavano un presunto sistema di irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche e delle procedure di affidamento, gettando un'ombra sulla gestione della società regionale e sui suoi legami con il mondo politico e sindacale.

I Protagonisti del Processo e le Assoluzioni

Tra i numerosi indagati iniziali, alcuni avevano optato per riti alternativi, con parte di essi che aveva già definito la propria posizione attraverso patteggiamenti. Il processo di primo grado si è dunque concentrato sui restanti 23 imputati, ora tutti assolti. Tra le figure di spicco coinvolte nel procedimento figurava il leader storico dell'Udc in Sardegna, Giorgio Oppi, il quale è deceduto prima della conclusione del dibattimento. L'assoluzione con formula piena è stata estesa anche a nomi noti come l'ex presidente dell'Igea, Giovanni Battista Zurru; l'ex sindacalista Marco Tuveri; la dipendente Daniela Tidu; e Enrico, nipote di Giorgio Oppi. La decisione del Tribunale di Cagliari sottolinea l'assenza di prove sufficienti a sostenere le accuse mosse nei confronti degli imputati.

Il Ruolo Strategico di Igea per la Sardegna

La società Igea riveste un compito cruciale per la Regione Sardegna. La sua missione principale è la bonifica e la messa in sicurezza dei numerosi siti minerari dismessi che costellano l'isola. Questo lavoro è essenziale per il recupero ambientale e la prevenzione di rischi idrogeologici e sanitari, garantendo la riqualificazione di aree storicamente segnate dall'attività estrattiva. La sua operatività è strettamente legata agli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico della Sardegna, agendo in sinergia con le direttive regionali per assicurare la salvaguardia del territorio e la sicurezza della popolazione.

La sentenza del Tribunale di Cagliari chiude, almeno per il primo grado di giudizio, una vicenda complessa e di grande risonanza, che ha visto coinvolti esponenti di rilievo del panorama politico e funzionale sardo, con l'assoluzione totale di tutti gli imputati.