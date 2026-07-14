Scanzano Jonico, in provincia di Matera, si appresta a celebrare il 52esimo anniversario della sua autonomia comunale, una ricorrenza significativa che cade il 15 luglio 2026. Questa data evoca il 15 luglio 1974, momento storico in cui il centro del Metapontino cessò di essere una frazione di Montalbano Jonico, intraprendendo così il proprio percorso amministrativo autonomo. Da quel giorno, Scanzano Jonico ha compiuto un'evoluzione notevole: da modesto centro rurale è divenuto uno dei principali poli del Metapontino. Tale crescita è stata trainata in particolare dallo sviluppo dinamico del comparto ortofrutticolo e dalla sapiente valorizzazione del suo litorale ionico, elementi che hanno contribuito a plasmare la sua identità attuale.

Il sindaco Pasquale Cariello ha voluto rimarcare la profonda valenza di questa commemorazione. “L’anniversario della nostra autonomia – ha dichiarato il primo cittadino – non è una semplice data sul calendario, ma un momento di profonda riflessione identitaria. Celebriamo il coraggio e la lungimiranza di coloro che, cinquantadue anni fa, hanno creduto fermamente nel potenziale intrinseco di questa terra, ponendo le solide basi per ciò che, seppure con gradualità, stiamo oggi costruendo”. Il sindaco Cariello ha inoltre evidenziato come il passato funga da costante ispirazione per l’impegno quotidiano dell’amministrazione, volto a rendere Scanzano Jonico una comunità “sempre più forte, unita e pronta ad affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile, del turismo di qualità e dell’agricoltura di eccellenza”.

Un percorso di crescita e i riconoscimenti per le eccellenze agricole

L’amministrazione comunale ha sottolineato con orgoglio come il cammino intrapreso nel 1974 abbia consentito a Scanzano Jonico non solo di consolidare la propria identità, ma anche di affermarsi a livello nazionale e internazionale grazie a produzioni agroalimentari di altissima qualità. Questo impegno costante ha portato il Comune a ottenere prestigiosi riconoscimenti, quali i titoli di “Città della Fragola” e “Città del Tartufo”. Questi appellativi non sono solo onorificenze, ma veri e propri simboli tangibili di un territorio che continua a investire con determinazione sulle proprie eccellenze agricole e sulle ampie prospettive di crescita economica e di sviluppo turistico, elementi chiave per il suo futuro.

Le celebrazioni e il coinvolgimento attivo della comunità

Negli anni più recenti, le celebrazioni legate all'autonomia comunale hanno rappresentato momenti significativi di aggregazione e riflessione storica, coinvolgendo attivamente l'intera comunità. In particolare, in occasione del cinquantesimo anniversario, l’amministrazione comunale ha organizzato un articolato programma di eventi. Le celebrazioni hanno preso il via con un suggestivo corteo che ha percorso le vie cittadine, da Piazza dei Centomila fino a Piazza Gramsci, culminando in una sentita cerimonia religiosa. La serata si è poi conclusa con una grande festa, un’occasione per condividere l’orgoglio e il senso di appartenenza. Il sindaco Cariello ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le entità e persone che hanno contribuito al successo di questi eventi e allo sviluppo del territorio: il Comitato dei sindaci, la Pro Loco, e tutti gli amministratori e i dipendenti comunali che, con il loro impegno costante, hanno lavorato per Scanzano Jonico nei decenni trascorsi.