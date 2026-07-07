Una giovane vita è stata spezzata ieri sera, dopo le 20:30, in un tragico incidente stradale sulla statale 195 “Sulcitana”. La vittima è Dario Paolo Garau, un ragazzo di appena vent'anni, originario di Capoterra, che ha perso la vita nel tratto a due corsie compreso tra Is Morus e Cala d’Ostia, nel territorio di Pula, all'interno della Città metropolitana di Cagliari. Il giovane stava facendo ritorno a casa, concludendo una giornata trascorsa sulle spiagge della costa di Santa Margherita di Pula, quando è avvenuto il fatale impatto.

L'incidente si è consumato in un momento di intenso rientro dalle spiagge, quando il flusso veicolare sulla statale era particolarmente elevato.

Secondo le prime ricostruzioni, la motocicletta condotta da Dario Paolo Garau si è scontrata violentemente contro un camper, a bordo del quale viaggiavano turisti spagnoli. Il mezzo ricreazionale stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, per immettersi in una strada laterale. Entrambi i veicoli procedevano nella stessa direzione, verso Cagliari, e l'impatto è risultato purtroppo inevitabile, con conseguenze devastanti.

La caduta è stata rovinosa e per il giovane motociclista non c'è stato scampo. Il corpo di Dario Paolo Garau è rimasto sull'asfalto, in prossimità del guard rail laterale, privo di vita. Una scena straziante che ha trasformato una strada solitamente associata alle vacanze in un luogo di profondo dolore e lutto.

I soccorsi e le indagini sul luogo della tragedia

Immediato è stato l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con urgenza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano. Contemporaneamente, i Carabinieri sono intervenuti per gestire la complessa situazione. Hanno provveduto a deviare il traffico, che in quel momento era completamente bloccato a causa dell'incidente e del massiccio rientro dalle località balneari, indirizzandolo su una strada laterale per alleggerire la congestione.

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi tecnici necessari e raccolto le testimonianze dei presenti, elementi fondamentali per chiarire le cause che hanno portato a questa ennesima tragedia della strada.

Ogni dettaglio sarà analizzato per comprendere appieno come si sia verificato lo scontro tra la moto e il camper.

Il dolore incolmabile del padre

La notizia della tragedia ha raggiunto rapidamente la famiglia del giovane. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il padre di Dario Paolo Garau, il cui arrivo è stato descritto come straziante. In preda a una disperazione incontenibile, l'uomo si è gettato sul corpo senza vita del figlio, esprimendo un dolore inimmaginabile. "Non è possibile, non è possibile", ha gridato tra le lacrime, abbracciando il ragazzo, in un momento di profonda e lacerante sofferenza che ha toccato tutti i presenti.

La statale 195, nota come “Sulcitana”, si conferma purtroppo, specialmente nei periodi di maggiore afflusso turistico e di rientro dalle spiagge, un'arteria stradale ad alto rischio, spesso teatro di incidenti gravi e di un traffico particolarmente intenso. Questa ennesima perdita di una giovane vita riaccende i riflettori sulla sicurezza di queste arterie stradali, che ogni anno contano un numero elevato di vittime.