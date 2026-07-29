Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha partecipato con profonda commozione alla commemorazione di Rocco Chinnici, figura emblematica nella lotta senza quartiere contro la criminalità organizzata. L'evento si è tenuto in occasione del quarantunesimo anniversario della tragica strage di via Pipitone Federico, un attentato che sconvolse Palermo il 29 luglio 1983. Durante la cerimonia, il presidente Schifani ha voluto sottolineare con forza come le intuizioni e la visione strategica di Chinnici abbiano rappresentato un punto di svolta fondamentale e innovativo nella complessa battaglia contro la mafia.

Egli ha infatti affermato che "le sue intuizioni insegnarono a fare squadra contro le mafie", evidenziando l'importanza cruciale della collaborazione e del coordinamento tra le forze dello Stato.

Rocco Chinnici, all'epoca dei fatti stimato magistrato e capo dell'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, fu vittima di un brutale attacco terroristico. Venne ucciso da un'autobomba, un metodo efferato che mirava a colpire il cuore dello Stato. Insieme a lui, in quel tragico giorno, persero la vita il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e Stefano Li Sacchi, il portiere dello stabile dove risiedeva il magistrato. Il presidente Schifani ha voluto rimarcare il valore inestimabile del lavoro svolto da Chinnici, un impegno che ha lasciato un segno indelebile.

Ha sottolineato che "la sua eredità è ancora oggi un esempio luminoso per le nuove generazioni di magistrati e per tutti i cittadini che credono nei valori della giustizia e della legalità".

Il ruolo pionieristico di Chinnici nella strategia antimafia

Il presidente Schifani ha specificato come Rocco Chinnici sia stato un vero e proprio pioniere, tra i primi a intuire e a promuovere con grande determinazione l'importanza del lavoro di squadra e della sinergia tra i diversi magistrati impegnati sul fronte antimafia. Questa sua visione lungimirante fu il seme che portò alla successiva e storica nascita del celebre pool antimafia, un modello investigativo che rivoluzionò l'approccio alla criminalità organizzata.

Tale innovazione strategica si rivelò cruciale per rafforzare in maniera significativa la risposta istituzionale dello Stato contro la pervasività della mafia, permettendo di coinvolgere e integrare diverse professionalità e competenze specialistiche nella complessa e delicata attività di raccolta, analisi e interpretazione delle informazioni. La sentita commemorazione si è svolta davanti alla stele eretta in ricordo delle vittime della strage, con la partecipazione attenta e commossa di numerose autorità civili e militari, testimoniando la persistenza del ricordo e dell'impegno.

La strage di via Pipitone Federico: un monito perenne

La strage di via Pipitone Federico rimane impressa nella memoria collettiva come uno degli episodi più gravi, sanguinosi e significativi della storia recente della Sicilia e dell'Italia intera.

L'attentato, con la sua violenza inaudita, costò la vita a quattro persone innocenti e rappresentò un momento di svolta cruciale nella presa di coscienza collettiva sulla gravità e sulla pervasività del fenomeno mafioso. Nel suo intervento, il presidente Schifani ha ribadito con fermezza l'importanza imprescindibile di mantenere viva e vibrante la memoria di quanto accaduto, non solo come atto di doveroso ricordo, ma anche come monito costante. Ha enfatizzato la necessità di trasmettere con continuità alle nuove generazioni i valori fondamentali della legalità, del rispetto profondo delle istituzioni e dell'impegno civile, affinché la lezione del passato non venga mai dimenticata e l'impegno contro ogni forma di criminalità sia sempre rinnovato.