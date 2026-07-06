Il 5 luglio 2026, uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore del trasporto aereo ha causato significative interruzioni negli scali milanesi. La mobilitazione, indetta dalla Cub Trasporti per il comparto aeroportuale e dell’indotto, ha portato alla cancellazione di circa 160 voli tra gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. Nello specifico, sono stati annullati circa 140 voli tra arrivi e partenze a Malpensa e una ventina a Linate.

La società Sea, gestore degli scali milanesi, ha dichiarato di aver informato i passeggeri con anticipo riguardo alle cancellazioni, assicurando che i voli rimasti operativi non hanno subito ritardi significativi.

Tuttavia, non sono mancati i disagi dell'ultimo minuto per molti viaggiatori.

Le ragioni della mobilitazione

La protesta è stata indetta per chiedere il rinnovo del contratto nazionale degli aeroportuali, scaduto da oltre sei mesi, e un adeguamento dei salari all’inflazione. Tra le principali rivendicazioni del sindacato figurano anche il riconoscimento del lavoro domenicale, una diversa disciplina delle ferie e maggiori tutele in materia di sicurezza sul lavoro. Antonio Amoroso, segretario nazionale della Cub Trasporti, ha evidenziato la necessità di migliorare le condizioni di sicurezza, in particolare per la gestione dei dispositivi di protezione individuale, lamentando che le aziende “si ostinano a non adeguarsi nonostante i pronunciamenti dei tribunali, fino alla Cassazione”.

Il sindacato ha sottolineato che “vedere i passeggeri fermi non genera in noi certo contentezza, preferiremmo evitarlo”, evidenziando la serietà delle motivazioni alla base della protesta. Durante la giornata di sciopero, un comitato di crisi è rimasto operativo dalle 10 alle 23 per monitorare la situazione e gestire le eventuali criticità emerse.

Impatto e gestione dei disagi

La normativa sui servizi pubblici prevede che gli scioperi nel settore dei trasporti siano comunicati con due mesi di anticipo. Questa tempistica ha permesso ad alcuni viaggiatori di essere informati con diversi giorni di preavviso, consentendo loro di riprogrammare le partenze. Alcuni voli sono stati riposizionati nelle fasce orarie garantite, e alcuni collegamenti serali sono stati trasferiti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio per minimizzare l'impatto.

Nonostante le misure preventive, molti passeggeri hanno subito disagi significativi. Alcune cancellazioni sono state comunicate quando i viaggiatori erano già in transito verso l'aeroporto o si trovavano ai banchi del check-in. Particolarmente critica la situazione per coloro che si sono trovati all'estero, bloccati e impossibilitati a rientrare a causa delle cancellazioni.

La mobilitazione ha riportato al centro del dibattito le condizioni di lavoro negli aeroporti e le persistenti richieste sindacali di rinnovo contrattuale e adeguamento salariale. Il settore, che ha affrontato profonde trasformazioni negli ultimi anni, anche a seguito della pandemia, continua a confrontarsi con problemi irrisolti che tornano periodicamente alla ribalta.