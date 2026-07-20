Un sciopero di quattro ore interesserà il trasporto pubblico locale nelle Marche venerdì 24 luglio, con possibili disagi per gli utenti. L'astensione dal lavoro, indetta dall'Unione Sindacale di Base (Usb) e da altre sigle sindacali, è prevista dalle 11:00 alle 15:00 e coinvolgerà il personale del servizio urbano ed extraurbano.

La protesta dell'Usb Marche nasce da una serie di incontri infruttuosi con la Regione. Il sindacato si oppone fermamente all'intenzione regionale di affidare il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) tramite gara d'appalto, una scelta che, per l'Usb, "archivia definitivamente la proposta di gestione totalmente pubblica mediante affidamento in-house".

Le ragioni della mobilitazione sindacale

La mobilitazione ribadisce la contrarietà alla privatizzazione del trasporto pubblico locale e per contrastare il peggioramento delle condizioni degli autoferrotranvieri. L'Usb mira a difendere salario, diritti, occupazione e la qualità del servizio pubblico. Il sindacato sostiene che "fare la gara significa aprire la porta ai privati, il cui unico obiettivo è il profitto", un principio in contrasto diretto con un servizio pubblico essenziale. Si evidenzia la mancanza di certezze sul mantenimento delle attuali condizioni contrattuali ed economiche per i lavoratori, poiché la clausola sociale, pur prevista nel TPL, "non garantisce il mantenimento dei livelli retributivi".

Dettagli e servizi garantiti da Start Spa

Alla protesta hanno aderito anche Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro. L'azienda Start Spa, gestore nelle Marche, ha comunicato che saranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie protette. Le corse urbane ed extraurbane saranno assicurate fino alle 11:00 e riprenderanno dalle 15:00 fino al termine del servizio. Gli uffici amministrativi e i punti informativi Start Point potrebbero subire chiusure o sospensioni tra le 11:00 e le 15:00. Gli utenti sono invitati a consultare i canali ufficiali dell'azienda per aggiornamenti e variazioni, al fine di minimizzare i disagi.