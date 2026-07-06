La Direzione Investigativa Antimafia di Lecce ha eseguito a Scorrano un decreto di confisca di beni per un valore complessivo superiore a un milione di euro. Il provvedimento ha colpito il patrimonio riconducibile a un noto pregiudicato locale, ritenuto socialmente pericoloso, e si inserisce nell'ambito delle indagini patrimoniali condotte dalla stessa DIA. La misura è stata disposta dal Tribunale di Lecce, Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del direttore della DIA.

L'uomo era già stato coinvolto in diverse operazioni di polizia giudiziaria, tra cui 'Muratore', 'Ultima Fermata' e 'Sud Est', coordinate dalle Procure di Firenze e Lecce.

Era stato arrestato nel febbraio 2024 dai Carabinieri di Firenze e nuovamente nel 2025 dai Carabinieri di Lecce. Le indagini lo accusano di far parte di un'associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con un ruolo attivo nella gestione dell'approvvigionamento della droga dall'Albania e nel coordinamento dell'arrivo dei carichi sulle coste salentine.

Il patrimonio illecito e le indagini patrimoniali

Le indagini patrimoniali condotte dalla DIA hanno permesso di accertare una significativa sproporzione tra i beni accumulati dal pregiudicato e i redditi da lui formalmente dichiarati. Nonostante non avesse redditi sufficienti a giustificare le rilevanti disponibilità economiche, l'uomo era riuscito ad accrescere il proprio patrimonio personale, ricorrendo anche all'intestazione di beni a congiunti per eludere i controlli e occultare la provenienza illecita delle risorse.

La confisca ha interessato specificamente una villa con piscina, un'abitazione, due locali deposito, tre terreni agricoli, un autoveicolo e quattordici rapporti finanziari.

L'azione della Direzione Investigativa Antimafia

La Direzione Investigativa Antimafia (DIA), organismo interforze italiano istituito nel 1991, ha il compito primario di prevenire e contrastare le organizzazioni criminali di tipo mafioso. Attraverso attività investigative, patrimoniali e di intelligence, la DIA opera su tutto il territorio nazionale, coordinando le indagini di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata. Un focus particolare è posto sulle indagini patrimoniali, strumenti essenziali per la confisca dei beni di provenienza illecita, come nel caso di Scorrano, mirato a colpire le risorse economiche delle organizzazioni criminali e a disarticolare la loro capacità operativa.