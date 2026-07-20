Il 20 luglio 2026, la Regione Campania ha pubblicato il nuovo bando biennale “Scuola Viva”. Questa edizione introduce innovazione e rafforza l’offerta educativa, ampliando le esperienze didattiche. L’obiettivo è il potenziamento delle comunità educanti, contrastando insuccesso scolastico, marginalizzazione e povertà educativa. Possono candidarsi scuole con progetti curricolari ed extracurricolari. Coinvolgerà fino a 575 scuole (rispetto alle 400 precedenti). Scadenza domande: 30 settembre 2026.

Linee strategiche

L’avviso biennale delinea linee strategiche: inclusione e accessibilità; centralità persona e affettività; orientamento e continuità educativa.

La novità è la cooperazione e creazione di reti: più scuole presenteranno progetti condivisi per superare la frammentazione e costruire alleanze stabili tra scuola e attori pubblici/privati, massimizzando l’impatto sociale. L’assessore Morniroli ha evidenziato la continuità di Scuola Viva con una visione rinnovata, grazie alla biennalità e ai punti strategici, mirando a co-costruire politiche pubbliche con scuole e attori territoriali.

Azioni di accompagnamento

Il programma “Scuola Viva” è sostenuto dal Programma Regionale Campania FSE+ 2021-2027. La Regione Campania ha programmato la prosecuzione delle “Azioni di accompagnamento – Scuola Viva” per un quadriennio, con una dotazione massima di 10 milioni di euro.

Le graduatorie per le annualità 2025, 2026 e 2027 sono state approvate il 9 maggio 2026. Delle undici richieste, quattro progetti sono stati finanziati in percorsi tematici come “Musica e ricerca di talenti”, “Cittadinanza attiva” e “Creatività giovanile, moda e design”. Queste iniziative rafforzano il ruolo della scuola come centro di aggregazione e innovazione sociale.