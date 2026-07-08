Un’operazione congiunta condotta dai Carabinieri della compagnia di Sellia Marina e dagli specialisti del nucleo Carabinieri Forestali di Sersale ha portato al sequestro di un autocarro che trasportava illegalmente rifiuti inerti. L’intervento, avvenuto nel territorio di Sellia Marina, ha permesso di intercettare e bloccare il mezzo pesante. L’autista del veicolo, un uomo di 42 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per il reato di trasporto illecito di rifiuti edili.

Il veicolo fermato conteneva 15 quintali di materiale inerte, una miscela composta da macerie, cemento e calcinacci, provenienti dalla demolizione di un’abitazione della zona.

Al termine dei controlli, l’autocarro e l’intero carico sono stati sottoposti a sequestro. La denuncia a carico del conducente, un uomo di 42 anni, è stata inoltrata presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

L'impegno contro il trasporto illecito

L’azione dei Carabinieri di Sellia Marina, con il supporto del nucleo Carabinieri Forestali di Sersale, sottolinea l’impegno costante delle autorità nella prevenzione e repressione dei reati ambientali. Il trasporto illecito di rifiuti, specialmente quelli inerti derivanti da demolizioni, rappresenta una seria problematica che può condurre a smaltimenti abusivi e gravi conseguenze per l’ambiente. La collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma dei Carabinieri è cruciale per un controllo efficace sul territorio.

Il ruolo dei Carabinieri Forestali

Il nucleo Carabinieri Forestali di Sersale, attivo in questa operazione, è parte integrante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri. Questa struttura è stata istituita con il decreto legislativo 177 del 2016, assorbendo le funzioni del Corpo Forestale dello Stato. La sua missione principale è la tutela dell’ambiente e del territorio, con un focus sulla prevenzione e repressione dei reati in ambito forestale, ambientale e agroalimentare.

L’integrazione delle competenze del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri ha rafforzato la capacità dello Stato di monitorare e proteggere il patrimonio naturale. L’intervento a Sellia Marina è un esempio concreto di come questa sinergia operativa sia fondamentale per intercettare e sanzionare chi tenta di eludere le normative sul corretto smaltimento dei rifiuti.