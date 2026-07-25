Il Consiglio regionale della Basilicata ha recentemente commemorato la tragica frana che colpì Senise nel 1986, un evento che causò la morte di otto persone. La solenne cerimonia si è svolta in occasione del quarantesimo anniversario di quella catastrofe, riaffermando il profondo ricordo delle vittime e sottolineando l'importanza della memoria storica per l'intera comunità lucana.

La frana di Senise del 1986: un ricordo indelebile

L'evento franoso del 1986, avvenuto nel territorio di Senise, in provincia di Potenza, rappresenta una delle pagine più dolorose per la Basilicata.

La devastazione provocò la morte di otto persone, lasciando un segno indelebile non solo nelle famiglie direttamente colpite, ma nell'anima stessa del paese. L'impatto della tragedia sulla popolazione fu profondo, segnando la storia del comune e la percezione della sicurezza territoriale.

A distanza di quarant'anni, il ricordo di quei giorni drammatici è ancora vivo. Durante la commemorazione, il Consiglio regionale ha ribadito la necessità di custodire la memoria di quanto accaduto. Questo impegno non è solo un tributo alle vittime, ma anche un monito costante e un incentivo a proseguire l'opera di prevenzione del dissesto idrogeologico, una priorità per la salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti.

Il ruolo del Consiglio regionale: tutela e memoria

Il Consiglio regionale della Basilicata, assemblea legislativa della Regione con sede a Potenza, detiene un ruolo cruciale nella governance e nello sviluppo del territorio lucano. È responsabile delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, oltre che della discussione e approvazione delle leggi regionali. Il Consiglio si impegna anche nella promozione di iniziative di alto valore civico e culturale, come la commemorazione della frana di Senise. Attraverso tali azioni, l'istituzione onora il passato, rafforza la consapevolezza collettiva sull'importanza della prevenzione e della sicurezza del territorio, e si conferma punto di riferimento per i cittadini della Basilicata.