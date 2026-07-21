Un maxi sequestro di oltre 23 milioni di litri di gasolio non conforme è stato eseguito in un deposito costiero nella provincia di Livorno. L'operazione, frutto di una stretta collaborazione tra la Guardia di Finanza di Siena e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Firenze e Siena, si inserisce in un'indagine più ampia coordinata dalla Procura della Repubblica di Siena.

L'attività investigativa ha preso il via da una serie di controlli congiunti effettuati nel mese di maggio. In quell'occasione, le verifiche presso due depositi commerciali di oli minerali e un distributore stradale nella provincia di Siena avevano rivelato significative irregolarità.

Queste anomalie avevano già portato al sequestro di circa 105.000 litri di gasolio, una misura successivamente convalidata dall'autorità giudiziaria.

Gli investigatori hanno poi proceduto con un'accurata ricostruzione della filiera commerciale del carburante sotto esame. Questa complessa attività ha permesso di individuare un rilevante fornitore in un deposito costiero situato nel Livornese. Su specifica disposizione della Procura, sono stati acquisiti campioni del prodotto direttamente da questo deposito, al fine di verificarne la piena conformità ai parametri tecnici e normativi vigenti.

Le ragioni del sequestro e le accuse

Le analisi approfondite, condotte dal laboratorio tecnico dell’ADM di Livorno, hanno fornito risultati inequivocabili: è stata rilevata la presenza di acqua in quantità superiore ai limiti consentiti nei serbatoi controllati.

Questa eccessiva percentuale di acqua ha reso il carburante non idoneo all'utilizzo e ha fatto scattare il sequestro complessivo di oltre 23 milioni di litri di gasolio, corrispondenti a 19.271.513 chilogrammi.

Le ipotesi di reato contestate in relazione a questa operazione sono gravi: si tratta di frode in commercio e sottrazione al pagamento dell’accise. L’intervento congiunto delle forze dell’ordine e dell’agenzia ha avuto un impatto cruciale, impedendo l’immissione sul mercato regionale di una vasta quantità di carburante potenzialmente non idoneo all’autotrazione. Tale immissione avrebbe potuto comportare conseguenze negative non solo sotto il profilo della frode commerciale, ma anche per il corretto funzionamento dei veicoli e, soprattutto, per la sicurezza degli automobilisti.

Questa operazione evidenzia l'efficacia del protocollo di collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un'intesa finalizzata alla tutela degli interessi finanziari pubblici e, in ultima analisi, alla protezione dei consumatori.

Il ruolo delle autorità coinvolte

La Guardia di Finanza, in quanto corpo di polizia a ordinamento militare, svolge un ruolo fondamentale nelle attività di polizia economico-finanziaria. Il suo compito è concorrere attivamente alla tutela degli interessi finanziari sia dello Stato italiano sia dell’Unione Europea, contrastando frodi e illeciti economici.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è l’ente nazionale preposto ai controlli doganali e alla regolamentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, tra cui rientrano i carburanti.

L’obiettivo primario dell’ADM è garantire il rispetto delle normative vigenti e assicurare la massima sicurezza per i consumatori, attraverso un'attenta vigilanza sulla qualità e la conformità dei prodotti immessi sul mercato.