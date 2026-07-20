La Procura generale di Torino ha formalizzato l'esecuzione di un sequestro conservativo per un ammontare di 50.000 euro. Il provvedimento ha interessato un conto corrente estero, specificamente situato in Tunisia, intestato congiuntamente a Mario Roggero e a sua moglie, Mariangela Sandrone. È stato accertato che i fondi in questione erano stati trasferiti su tale conto tramite un bonifico effettuato in un periodo antecedente al giudizio di appello. L'azione della Procura generale è stata intrapresa con l'obiettivo primario di costituire una garanzia per le future spese di giustizia, un aspetto cruciale nel contesto delle procedure legali in corso.

La condanna definitiva e la provvisionale stabilita

In merito al contesto giudiziario, la Corte d'Assise di Asti aveva emesso una sentenza di condanna nei confronti di Mario Roggero, la quale è stata successivamente e integralmente confermata in sede di appello. Tale condanna prevede il pagamento di una provvisionale complessiva pari a 480.000 euro. Questa somma è stata specificamente destinata a quattordici prossimi congiunti delle vittime: i due rapinatori deceduti e il terzo rapinatore rimasto ferito, tutti riconosciuti legalmente come persone offese in un grave episodio che ha visto coinvolti omicidio e tentato omicidio. È importante sottolineare che la quantificazione definitiva e dettagliata dei danni subiti sarà oggetto di un separato e specifico giudizio civile, che seguirà l'iter processuale penale.

L'origine dei fondi sequestrati e il ruolo del comitato di sostegno

L'indagine ha rivelato che i fondi ora sottoposti a sequestro conservativo provengono da una somma precedentemente trasferita dal Comitato ‘#iostoconmarioroggero’. Questo trasferimento è avvenuto su un conto corrente ubicato in Tunisia, intestato a Mario Roggero e alla consorte, e si è verificato prima che avesse luogo il processo d’appello. Il vincolo imposto dalla Procura generale di Torino rappresenta una misura essenziale per assicurare la copertura delle spese di giustizia, le quali derivano direttamente dalla condanna definitiva pronunciata a carico di Roggero. L'intero procedimento si inquadra nell'ambito più ampio delle misure cautelari patrimoniali, strumenti giuridici fondamentali volti a garantire l’adempimento delle obbligazioni economiche e risarcitorie che scaturiscono da sentenze penali, tutelando così gli interessi dello Stato e delle parti lese.