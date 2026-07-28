La Serie A 2026-2027 si prepara a vivere una stagione all'insegna di un importante rinnovamento regolamentare. L'obiettivo è chiaro: ridurre le perdite di tempo, limitare gli errori arbitrali e rendere il gioco più fluido. Le modifiche introdotte riguardano diversi aspetti del regolamento e promettono di incidere concretamente sullo svolgimento delle partite.

Tra le novità più attese c'è quella relativa ai doppi cartellini gialli assegnati per errore. Finora, un'ammonizione sbagliata poteva portare inevitabilmente a un'espulsione senza possibilità di correzione.

Con il nuovo protocollo, invece, il Var potrà intervenire nei casi di evidente errore di identità o di attribuzione del cartellino, evitando episodi destinati a cambiare l'andamento di una gara per una semplice svista arbitrale.

Sostituzioni: massimo 10 secondi

Importanti cambiamenti anche sul fronte delle sostituzioni. Dal momento in cui il quarto uomo alzerà la lavagna luminosa, il cambio dovrà essere completato entro dieci secondi. Una misura pensata per eliminare le sostituzioni "lumaca" degli ultimi minuti, spesso utilizzate esclusivamente per spezzare il ritmo di gioco e far trascorrere preziosi secondi.

Novità anche per gli interventi dello staff medico. Se i sanitari entreranno in campo per prestare soccorso a un calciatore, quest'ultimo dovrà rimanere fuori dal terreno di gioco per almeno un minuto prima di poter rientrare.

L'unica eccezione riguarderà i portieri. La norma punta a scoraggiare le interruzioni tattiche e le simulazioni di infortunio utilizzate per perdere tempo.

Cambiano i calci d'angolo

Cambia inoltre il protocollo relativo ai calci d'angolo. Se il Var accerterà che il corner è stato assegnato erroneamente, l'arbitro potrà revocare la decisione e riprendere il gioco con un calcio di rinvio, evitando che una squadra tragga vantaggio da un errore arbitrale non corretto.

Un pacchetto di modifiche destinato a far discutere, ma nato con un obiettivo preciso: rendere il campionato più corretto, veloce e spettacolare. La stagione 2026-2027 segnerà così un ulteriore passo nell'evoluzione del calcio italiano, con arbitri, giocatori e allenatori chiamati ad adattarsi rapidamente a regole che potrebbero incidere in modo decisivo sull'esito delle partite.