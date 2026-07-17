Una tragedia ha scosso Sestri Levante, in provincia di Genova, dove una bambina di undici anni è deceduta dopo essere rimasta tragicamente incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta. L'incidente è avvenuto presso uno stabilimento balneare della località ligure, dove la piccola si trovava in vacanza con i genitori, una coppia di turisti milanesi. La notizia del decesso è stata diffusa nella mattinata del 17 luglio 2026, dopo giorni di lotta per la vita.

I capelli della bambina sono stati risucchiati con forza dal bocchettone di aspirazione di una piccola piscina, descritta come poco più grande di un impianto idromassaggio, posizionata davanti alle cabine di legno dello stabilimento.

La potenza dell'aspirazione ha trattenuto la piccola sott'acqua, rendendole impossibile liberarsi autonomamente. Alcuni bagnanti presenti hanno immediatamente tentato di soccorrerla, ma l'operazione si è rivelata estremamente complessa a causa dei capelli completamente intrappolati nel meccanismo.

I soccorsi e il ricovero d'urgenza

L'intervento dei soccorsi è stato tempestivo. Un'ambulanza è giunta rapidamente sul posto e il personale medico ha avviato le manovre rianimatorie. Nonostante gli sforzi, la bambina non ha mai ripreso conoscenza dal momento in cui è stata estratta dall'acqua. Data la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso dei vigili del fuoco, che ha trasportato l'undicenne all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Qui è stata ricoverata d'urgenza nel reparto di rianimazione, con una prognosi riservata. Le sue condizioni erano state definite “gravissime”, ma purtroppo, nonostante ogni tentativo, la piccola non ce l'ha fatta.

In seguito all'accaduto, l'impianto della piscina è stato posto sotto sequestro dai carabinieri. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica esatta dell'incidente e hanno ascoltato i testimoni presenti al momento del fatto. La madre della bambina, che si trovava in ospedale, potrebbe essere sentita dalle autorità nei prossimi giorni per fornire ulteriori dettagli.

Incidenti simili e la questione sicurezza

La tragedia di Sestri Levante non rappresenta un caso isolato, richiamando l'attenzione sulla sicurezza degli impianti acquatici.

Episodi analoghi si sono purtroppo verificati in passato. Il 18 aprile, un bambino di sette anni è annegato in uno stabilimento a Suio Terme, nel comune di Castelforte (Latina). Pochi giorni prima, il 5 aprile, un ragazzino di dodici anni era rimasto intrappolato sott'acqua in una vasca di una Spa a Pennabilli, nel Riminese, perdendo la vita cinque giorni dopo l'incidente. Questi precedenti sottolineano l'importanza di rigorosi controlli e normative per prevenire simili fatalità.

Le autorità competenti stanno ora proseguendo le indagini per accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza dell'impianto di Sestri Levante e per garantire che simili eventi non si ripetano.