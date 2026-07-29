Il Tribunale di Napoli ha disposto il differimento dello sfratto esecutivo fino al 30 dicembre 2026 per la famiglia di Teresa Ascione, giovane donna di Anacapri affetta da grave disabilità motoria e costretta su una sedia a rotelle. La decisione, a meno di ventiquattro ore dall’intervento dell’Ufficiale Giudiziario, ha evitato che la famiglia si trovasse senza un alloggio.

I legali della donna hanno comunicato che il giudice, con decreto urgente, ha riconosciuto la convivenza documentata con una persona con grave handicap per il rinvio, prevenendo una situazione di «eccezionale gravità umana e sociale».

Hanno criticato la tardiva consapevolezza delle istituzioni: «Non è una vittoria quando una ragazza disabile rischia lo sfratto prima che il Comune di Anacapri e lo Stato si accorgano della sua esistenza».

La posizione del Comune di Anacapri e l'emergenza abitativa

L’Amministrazione Comunale di Anacapri ha chiarito la sua posizione, respingendo accuse di indifferenza verso disabili e famiglie fragili. Il Comune ha evidenziato il sostegno documentato e ha precisato che gli immobili comunali menzionati non rientrano nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica, essendo già locati.

Il Comune ha sottolineato la grave emergenza abitativa sull’isola e in molti comuni italiani, aggravata dalla destinazione di abitazioni a fini turistici.

Un giudizio civile ha riconosciuto la fondatezza della posizione comunale, escludendo ingiustizie o discriminazioni. Per una soluzione concreta, il Comune ha annunciato un avviso pubblico rivolto ai proprietari di immobili sull’isola, invitandoli a offrire in locazione un’abitazione alla famiglia. Il Comune si farà carico del pagamento di un canone concordato, fino a 24.000 euro, per due anni.

Proposta di soluzione e prospettive future

L’Amministrazione comunale ha ribadito che, in assenza di strumenti normativi e risorse adeguate, i comuni non dispongono dei mezzi per soluzioni strutturali all’emergenza abitativa. La proposta dell'avviso pubblico è una risposta concreta e temporanea per la famiglia Ascione, in attesa di interventi regionali e nazionali più ampi. La vicenda evidenzia la necessità di collaborazione tra istituzioni e cittadini per soluzioni abitative sostenibili per disabili e famiglie in difficoltà.