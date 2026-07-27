Una vasta rete criminale, specializzata nel favorire l’immigrazione clandestina attraverso la vendita di permessi di soggiorno a pagamento, è stata smantellata a Salerno. L’operazione, condotta dai Carabinieri per la Tutela del Lavoro e dai Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, è stata disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno e ha portato all’esecuzione di 22 misure cautelari. I provvedimenti, che includono 18 arresti domiciliari e 4 obblighi di firma, sono stati notificati in dieci province italiane: Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia.

I reati contestati riguardano l’associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’indagine ha ricostruito i ruoli chiave: cittadini stranieri come intermediari per i connazionali; datori di lavoro compiacenti che attestavano falsamente i requisiti; intermediari e liberi professionisti che predisponevano documentazione contraffatta. Inoltre, soggetti privati partecipavano, dietro compenso, ai click day per inoltrare telematicamente le richieste di nulla osta al lavoro.

L'indagine e il sistema fraudolento

L’inchiesta, supportata da intercettazioni telefoniche e telematiche, ha già condotto a sequestri e provvedimenti cautelari. È emerso che la rete operava anche a livello internazionale, generando un volume di affari illeciti stimato in diversi milioni di euro.

L’associazione criminale avrebbe presentato centinaia di autorizzazioni fittizie di nulla osta al lavoro, sfruttando le procedure dei decreti flussi e dell’emersione per cittadini extracomunitari, principalmente da Marocco, Bangladesh e India. Le pratiche venivano gestite tramite aziende compiacenti o create ad hoc, con il supporto di liberi professionisti e intermediari, in cambio di pagamenti elevati. Il sistema fraudolento sfruttava proprio le normative del Decreto Flussi, che regola l’ingresso di lavoratori stranieri e prevede procedure telematiche con click day, presentando documentazione falsa e utilizzando aziende fittizie per simulare rapporti di lavoro inesistenti. I cittadini stranieri pagavano somme considerevoli per ottenere un permesso di soggiorno, spesso senza un reale impiego garantito.